Con un bottino record di 71 punti, frutto di 26 vittorie, si chiude la grande stagione della Fenix Energia, vincitrice del campionato dopo essere stata in testa dalla prima giornata. Le faentine si congedano con la vittoria per 3-1 nel derby casalingo con la Liverani Involley, gara molto combattuta dove le lughesi hanno sempre tenuto testa alle avversarie, tranne che nel secondo set terminato 25-15. La Fenix Energia va in vacanza, ma la dirigenza inizierà già a programmare la prossima stagione in serie B2.

Fenix Energia -Liverani Involley 3-1 (25-23; 25-15; 22-25; 25-23)

FAENZA: Cavallari 8, Morelli 13, Calderoni (L1), Alberti 15, Goni ne, Melandri, Benedetti 2, Gorini 7, Guardigli 1, Gallegati 8, Bertoni, Francesconi 8, Maines 2 (Ramponi L2). All.: Polo

LUGO: Zaniboni 6, Gadoni 8, Babini (L1), Donegaglia L2, Fioretti 6, Baù 16, Boschi ne, Costi, Scardovi 10, Ravaioli ne, Ghirardini, Costantini 12, Dall’oppio ne. All.: Casadei

NOTE. Faenza. Punti in battuta: 1; Errori in battuta: 8; Muri: 12; Punti in battuta subiti: 3.

Lugo. Punti in battuta: 3; Errori in battuta: 14; Muri: 4, Punti in battuta subiti: 1.