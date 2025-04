Vittoria fondamentale per la Fenix Energia in casa delle Portuali Ravenna, campo mai violato da nessuna squadra durante la stagione e dove la seconda e la terza in classifica avevano perso con un netto 3-0. Con questo successo le faentine si portano avanti di 11 punti su Bellaria, che sabato ospiterà Bagnacavallo. Considerando che mancano soltanto tre gare al termine della regular season, la conquista matematica del primo posto, che varrebbe la promozione in B2, è davvero ad un passo. Come da pronostico la partita con le Portuali è stata molto combattuta e si è chiusa in un quarto set equilibratissimo, vinto dalle manfrede 28-26.

“Le ragazze sono state bravissime – afferma coach Loris Polo -. Non siamo partiti male, ma abbiamo impiegato un po’ a carburare e così le Portuali hanno vinto il primo set in maniera abbastanza agevole. Poi ci siamo svegliati e giocato due set di ottima qualità sotto tutti i punti di vista. Il quarto è stato invece molto combattuto con Ravenna che è stata brava a tornare in partita. mentre noi abbiamo avuto qualche disattenzione e ci siamo fatti raggiungere, ma abbiamo mantenuto la lucidità e vinto 3-1 su un campo difficile e contro una squadra esperta. Questo risultato ci avvicina tantissimo ad un traguardo che ci meritiamo. Ora ci prendiamo qualche giorno di relax e poi ci alleneremo per il gran finale dove vogliamo essere protagonisti”.

Il campionato si ferma per la sosta pasquale. La Fenix Energia ritornerà in campo sabato 26 aprile alle 17 in casa con il Claus Volley Forlì.

Portuali Ravenna – Fenix Energia 1-3 (25-21; 13-25; 12-25; 26-28)

PORTUALI RAVENNA: Casadei 10, Ceccoli 1, Ballardini 12, Baravelli 4, Gaddoni 8, Haly ne, Baccarini, Gelosi ne, Raggi 10, Francisconi (L1), Galassi 8, Balestri ne. All.: Rambelli

FAENZA: Cavallari 15, Morelli 10, Calderoni (L1), Alberti 21, Goni ne, Melandri ne, Benedetti 16, Gorini ne, Guardigli ne, Gallegati ne, Bertoni 1, Francesconi 17, Maines 1, Enabulele ne. All.: Polo

NOTE. Ravenna. Punti in battuta: 3; Errori in battuta: 3; Muri: 5; Punti in battuta subiti: 5.

Faenza. Punti in battuta: 5; Errori in battuta: 5; Muri: 10; Punti in battuta subiti: 2.