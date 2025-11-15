Scacco alla capolista. La Fenix Energia gioca una grandissima partita e supera 3-1 l’Omac Pratovecchio Stia, regina del girone. Anche le toscane si sono fatte valere, ma Faenza ha dimostrato maggiore determinazione che le sono valse i tre punti.

“È stata una partita super – sottolinea coach Loris Polo -. Entrambi avevamo assenze, ma non si è visto. L’Omac è prima in classifica con merito, perché difende all’impossibile e non molla mai. Noi siamo stati bravissimi, coraggiosi e sempre lucidi. Come sempre quando conta le mie ragazze ci sono state. Siamo molto molto felici”.

Nel prossimo turno la Fenix Energia giocherà domenica 23 novembre alle 17.30 in casa della Pallavolo Ozzano.

Fenix Energia Faenza – Omac Pratovecchio Stia 3-1 (25-22; 20-25; 27-25; 25-21)

FAENZA: Cavallari 5, Enabulele, Morelli 7, Calderoni (L), Missiroli 23, Nika 13, Gallegati, Francesconi 15, Altini, Esposito 8. All.: Polo

PRATOVECCHIO STIA: Belotti 12, Bini (L1), Panichi (L2), Brandi 11, Gaibotti, Simoncini 5, Biscardi 11, Bazzani 18, Viegi, Gabrielli 5, Vitali, Micol, Sudano. All.: Brizzi

ARBITRI: Ballatori – Rollo

NOTE. Faenza. Punti in battuta: 11; Errori in battuta: 8; Ace subiti: 2; Muri: 5

Pontevecchio Stia. Punti in battuta: 2; Errori in battuta: 8; Ace subiti: 11; Muri: 12