La capolista Fenix Energia vince il recupero di campionato in casa della Fulgur Bagnacavallo e allunga sulle inseguitrici: ora i punti di vantaggio sono nove a sei giornate dal termine del campionato. La vincente del girone salirà direttamente in B2, mentre le seconde, le terze e le due migliori quarte dei tre gironi regionali, parteciperanno ai play off dove in palio ci sarà una promozione.

“È stata una buona prestazione – spiega coach Loris Polo -. Bagnacavallo è partita bene e ci ha messo in difficoltà, ma noi non siamo entrati in campo deconcentrati come stava accadendo troppo spesso nelle ultime gare e siamo stati bravi a reagire. Questo è stato un bel passo avanti dal lato dell’atteggiamento, perché non possiamo più permetterci cali di tensione con nessuno. Il primo set è stato combattuto fino a metà poi abbiamo allungato, nel secondo abbiamo conquistato un buon vantaggio che poi è stato gestito, e nel terzo le nostre avversarie hanno un po’ mollato e ne abbiamo approfittato. Sono soddisfatto perché le gare infrasettimanali sono sempre insidiose. Ora testa alla partita di sabato con il Volley Castello, perché sarà fondamentale per la nostra stagione e non vogliamo fallirla”.

Nel prossimo turno la Fenix Energia giocherà sabato 29 marzo alle 18.30 in casa del Volley Castello.

Fulgur Bagnacavallo – Fenix Energia 0-3 (18-25; 18-25; 14-25)

BAGNACAVALLO: Marosi S. 3, Ortolani 12, Bertini, Billi 2, Zanotti, Bazzocchi, Causevic 3, Galeati 4, Longanesi (L1), Diop 3, Cornacchia 11, Focaccia 1, Marosi, Pattuelli (L2). All.: Randi

FAENZA: Cavallari 8, Morelli ne, Calderoni (L1), Alberti 18, Melandri ne, Benedetti 3, Gorini 1, Guardigli 3 , Gallegatine, Bertoni 7, Francesconi 12, Maines 4, Goni (L2), Ramponi. All.: Polo

NOTE. Bagnacavallo. Punti in battuta: 2; Errori in battuta: 7; Muri: 6; Punti in battuta subiti: 8 Punti battuta 2

Faenza. Punti in battuta: 8; Errori in battuta: 5; Muri: 5; Punti in battuta subiti: 2.