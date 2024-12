Sesta vittoria consecutiva per la Fenix Energia. Le faentine centrano a Rimini un successo di carattere, come si è visto nel terzo set dove è arrivata una grandissima rimonta. Questa partita è stato un altro ottimo segnale di crescita della squadra.

“Abbiamo lottato contro una difesa organizzata e che non ha mai mollato – sottolinea coach Loris Polo – ottenendo un buon risultato su un campo difficile. Nel primo set abbiamo giocato benino e siamo stati ordinati, mentre nel secondo abbiamo messo in campo la nostra pallavolo con buona qualità in attacco e in difesa. Il terzo è stato equilibrato fino al ventesimo punto poi abbiamo subito un break preoccupante trovandoci sotto 20-24, ma siamo stati molti bravi a non arrenderci e a reagire mentalmente. Con una grande reazione lo abbiamo ribaltato vincendolo 26-24”.

La Fenix Energia ritornerà in campo sabato 14 dicembre alle 17 in casa con le Portuali Ravenna.

Project System Rimini – Fenix Energia Faenza 0-3 (22-25; 14-25; 24-26)



RIMINI: Mussoni 8, Orsi 8, Costantino ne, Rossi 4, Benedettini 11, Marchi (L1), Del vecchio, Berardi, Pellegrini ne, Uggeri 3, Perazzini 5, Corradini (L2), Calamai 1, Collana 1. All.: Gambuti

FAENZA: Cavallari 8, Morelli (L1), Alberti 15, Melandri, Benedetti 2, Gorini 1, Gallegati, Bertoni 13, Francesconi 12, Maines 2, Goni ne, Ramponi. All.: Polo

NOTE. Faenza: Punti in battuta: 1; Errori in battuta: 4; Muri: 4; Punti in battuta subiti: 1.