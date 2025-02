La Consar Ravenna batte l’Abba Pineto 3-2, torna a vincere dopo due sconfitte di fila e con quattro giornate d’anticipo centra il traguardo dei playoff. Consar a due facce: due set ottimi per approccio, intensità, efficacia di gioco e gestione della gara. Poi la squadra di Valentini abbassa i giri del motore, entra in black out: Pineto, complice anche un cambio di assetto con Baesso che va a fare l’opposto, sale di tono, aumenta la qualità del suo gioco e prende coscienza che può risalire la china e si prende terzo e quarto set, e tiene vivo il tie-break fino all’ultimo pallone. Decidono due ace di fila di Copelli e un servizio sbagliato da Pineto.

I sestetti Non ci sono cambiamenti nelle due formazioni di partenza. Valentini si affida alla diagonale Russo-Guzzo, ai centrali Canella e Copelli e agli schiacciatori Feri e Tallone con Goi a presidiare la seconda linea. Coach Di Tommaso propone Catone in regia, Kaislasalo opposto, Zamagni e Presta al centro e Di Silvestre e Baesso in attacco. Morazzini è il libero.

La cronaca della partita Il primo set è un dominio totale della Consar, subito incisiva al servizio, con tre ace di fila di Russo, e concreta in attacco, con Guzzo e Canella autori di 5 punti e con un 52% complessivo. Fino al 12-3 l’Abba non riesce a trovare il modo di fermare gli avversari (12-3) poi trova un varco nel momento in cui Ravenna tira un po’ il fiato per risalire fino al -5 (17-12). Copelli e Guzzo rimettono le cose a posto e la Consar, con un’altra accelerazione, si aggiudica il set.

Ottima Consar anche nel secondo set che scivola sul filo dell’equilibrio fino all’8 pari: Feri centra due battute vincenti consecutive e determina il primo allungo (10-8), subito rimediato dall’Abba. Altro scatto della Consar, con un altro ace di Russo (15-12) e un attacco vincente di Guzzo (17-13): la formazione abruzzese prova a reagire ma non trova spazio per la rimonta perché Goi e compagni gestiscono al meglio il cambio palla. Sono il muro di Copelli e l’ennesimo ace di Russo (il quinto del suo match) a firmare gli ultimi due punti per il 2-0.

C’è Favaro al posto di Kaislasalo e Baesso ad agire da opposto nel terzo set nell’Abba che parte forte e bene (0-4) e mostra buone giocate. Consar troppo rilassata e serve il time out di Valentini (2-8) per dare una scossa. Arrivano due punti per il -4 (4-8). L’Abba fiuta il pericolo e riparte aumentando il proprio vantaggio (6-13) ma Goi e compagni hanno il merito di crederci, ritrovano sprazzi di buon gioco e riducono il divario (13-16) senza però riuscire ad agganciare gli avversari che riaprono il match.

Il quarto set comincia con il sesto ace personale di Russo che però non mette paura ad un’Abba rinvigorita e più convinta che dal 2-1 si porta davanti 3-6. Copelli, con l’aiuto del nastro, trova il contro ace (5-6). E’ uno sprazzo subito smorzato dalla squadra ospite che continua a trovare buone soluzioni d’attacco e punti (6-11). Valentini attinge dalla panchina mandando in campo tutti i giocatori disponibili nel tentativo di trovare soluzioni che fermino Pineto ma l’Abba è in fiducia, non molla nulla e si prende il 2-2.

Parte bene Pineto nel tie-break (0-2) e qui la Consar, di nuovo con il sestetto di partenza in campo, si scuote e rintuzza subito il distacco. Ancora Pineto davanti (4-6) e ancora Ravenna a pareggiare con Russo e Guzzo. Terzo scatto dell’Abba (6-9) e per la terza volta, con fatica ma con tenacia, la Consar ritrova la parità (12 pari) dopo un lunghissimo videocheck e con due ace di Copelli mette la freccia (14-12). Poi sulla battuta in rete di Di Silvestre finiscono i sogni di Pineto e scatta la gioia della Consar.

Le dichiarazioni di coach Valentini “Abbiamo disputato un primo set ottimo e un secondo set buono, spingendo in tutti i fondamentali a partire dalla battuta, poi dal terzo set Pineto, con un assetto particolare senza l’opposto titolare, e aumentando il livello del suo servizio ci ha messo in difficoltà e non siamo più riusciti a gestire il cambio palla. Sono contento per la vittoria ma c’è da riflettere su alcune situazioni, che abbiamo chiare e che dobbiamo sistemare in vista dei playoff, e siamo consapevoli di non essere in un momento brillante”.

Il tabellino

Ravenna-Pineto 3-2 (25-16, 25-19, 21-25, 17-25, 15-13)

CONSAR RAVENNA: Russo 8, Guzzo 14, Copelli 14, Canella 8, Tallone 19, Feri 7, Goi (lib.), Selleri, Zlatanov, Bertoncello 1, Grottoli. All.: Valentini.

ABBA PINETO: Catone, Kaislasalo 4, Zamagni 10, Presta 9, Baesso 20, Di Silvestre 12, Morazzini (lib.), Iurisci, Favaro 7, Bulfon. Ne: Molinari, Pesare (lib.), Rampazzo, Calonico. All.: Di Simone.

ARBITRI: Spinnicchia di Catania e Stellato di Macerata Campania.

NOTE: Durata set: 26’, 23’, 31’, 25’, 23’, tot. 128’. Ravenna (15 bv, 21 bs, 6 muri, 15 errori, 48% attacco, 48% ricezione), Pineto (6 bv, 19 bs, 8 muri, 13 errori, 48% attacco, 42% ricezione). Spettatori: 895. Mvp: Copelli.