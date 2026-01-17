Dopo due partite in trasferta e a quasi un mese dall’ultima in casa, la Consar Ravenna torna al Pala De Andrè per affrontare la Banca Macerata Fisiomed nel match valido per la seconda giornata del girone di ritorno della A2 Credem Banca. La sfida con la formazione marchigiana, una delle quattro ad avere battuto fin qui Goi e compagni (al Fontescodella a ottobre finì 3-2), si gioca alle 18 e apre una settimana scandita anche dalla gara di Coppa Italia di mercoledì 21, sempre al Pala De Andrè, con Lagonegro, e che si concluderà domenica prossima con la lunga trasferta a Taranto. “Come sempre, ci concentriamo sulla singola partita – ricorda il vice coach Saverio Di Lascio -: alla Coppa Italia penseremo da lunedì, ora c’è da affrontare un avversario ostico come Macerata”.

La Banca Macerata Fisiomed è reduce da due vittorie di fila, con le quali si è issata al settimo posto, in zona playoff, e presenta il neo acquisto, il centrale Maccarone,Banca Macerata FisiomedBanca Macerata Fisiomed concittadino e giocatore di Valentini in due annate alla Callipo, chiamato a sostituire Ambrose, costretto a fermarsi per un serio problema fisico. “Macerata è una squadra di alto livello, con un giocatore come Karyagin, che è di categoria superiore, tra i migliori realizzatori della A2 – evidenzia Di Lascio – e di grandissima esperienza internazionale, un centrale, Fall, che è tra i migliori interpreti nel suo ruolo e una battuta completa. Dovremo mettere in campo la nostra migliore pallavolo ed essere fin da subito aggressivi e trovare le adeguate contromisure al loro rodato sistema d’attacco”.

La Consar si è rimessa in marcia dopo tre ko consecutivi con la vittoria a Porto Viro che le ha permesso di salire a -1 dalla coppia di testa formata da Pineto e Prata. “La squadra ha sempre lavorato con grande intensità, professionalità ed entusiasmo. Le sconfitte ci stanno nel corso di una stagione – riconosce il vice coach della Consar – a maggior ragione in un campionato duro come questa A2. Abbiamo ripreso a vincere e vogliamo continuare su questa strada con le ricette di sempre: lavoro, impegno e convinzione nei propri mezzi”.

Partita rilevante per Dimitrov e per Valchinov, quest’ultimo ex di turno, che troveranno come avversari Karyagin e Zhelev, compagni di preparazione estiva con la nazionale bulgara in vista dei Mondiali, e per due giocatori della Consar, vicini a due “cifre tonde”: Manuel Zlatanov è a 11 attacchi vincenti dai 200 stagionali, mentre Filippo Bartolucci a 9 attacchi vincenti dai 100 stagionali.

A dare ulteriore ritmo al pomeriggio pallavolistico sarà la presenza come ospite di lusso di Mirko Casadei che nell’intervallo dei primi due set canterà Romagna e sangiovese e Romagna mia, accompagnato dagli alunni dell’Istituto Comprensivo San Biagio.

A dirigere la gara, che sarà in visione gratuita in streaming su DAZN e in differita martedì 20 gennaio alle 15 sul canale 78 di TeleRomagna, saranno Stefano Chiriatti di Lecce e Antonio Giovanni Marigliano di Torino.