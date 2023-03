Una Consar Rcm dominante travolge la Videx Yuasa Grottazzolina, scesa in campo appagata dalla salvezza raggiunta domenica scorsa, e strappa con un turno d’anticipo il pass per i playoff, che cominceranno domenica 16 aprile. Il 3-0 finale con cui Goi e compagni battono la squadra marchigiana in poco più di un’ora (il 75-46 finale è il massimo scarto stagionale a favore di Ravenna) sancisce la loro assoluta superiorità in tutti i settori: 9 ace a 1, 11 muri a 0 (4 a testa per Ceban e Comparoni), un 55% in attacco (con Pinali e Bovolenta che assicurano alla causa 30 punti) e 54% in ricezione. Con il suo score giornaliero Pinali festeggia un doppio traguardo personale: supera i 200 punti in regular season in questa annata e tocca quota 1000 attacchi vincenti in carriera. Alla squadra di Ortenzi non può bastare il solo Nielsen, che mette a segno 15 punti, per evitare il ko, che non cambia gli orizzonti della sua stagione, che da neopromossa l’ha vista confermarsi in A2.

I sestetti Bonitta conferma il sestetto delle ultime due partite mentre coach Ortenzi, tecnico della Videx Yuasa, rispetto a domenica scorsa si affida in attacco a Bonacic al posto del cubano Rizo Gonzalez.

La cronaca della partita Avvio equilibrato con un cambio palla costante poi un ace sporcato dal nastro di Comparoni propizia il primo allungo della Consar Rcm (8-6). Bovolenta fa saltare la difesa ospite ed è +3 (12-9). Ma la formazione marchigiana reagisce e accorcia a -1, tenendo nel mirino Ravenna. Che però allunga di nuovo con Mancini che prima trova il punto di seconda e poi estrae l’ace del 18-15. Pinali sporca l’incrocio delle righe ed è 20-16 e due super muri fiaccano Grottazzolina (22-16). A chiudere il set per Ravenna è un attacco di Pinali.

Parte forte la Consar Rcm nel secondo set (4-1). La Videx Yuasa fatica a trovare ritmo e precisione e Ravenna allunga (9-4) con un ace di Bovolenta, e al servizio (sono quattro gli ace in questo parziale) Ravenna trova l’energia per scappare su una Videx Yuasa che si rivela senza armi (17-7). Ravenna dilagante e set in cassaforte con l’ultimo punto di Comparoni.

Punto a punto all’inizio del terzo set, poi la prima accelerata di Goi e compagni (6-3) fa venire fuori la differenza di motivazioni e di carica agonistica tra le due squadre. Nielsen non basta per fronteggiare una Consar Rcm che attinge risorse da tutti i fondamentali. Sembra tutto troppo facile e infatti la squadra di Bonitta si rilassa un attimo permettendo alla Videx Yuasa di risalire a -2 (da 14-8 a 14-12) ma bastano due muri di fila di Ceban e Comparoni per rimettere le cose a posto e far viaggiare Ravenna in serenità verso la vittoria e i playoff, conquistati con un turno d’anticipo.

Il commento del coach “E’ onesto riconoscere che Grottazzolina è venuta qui con motivazioni inferiori rispetto alle nostre – è l’analisi di Marco Bonitta – ma ciò non toglie il merito alla mia squadra, che ha saputo interpretare la partita nel modo giusto, con situazioni tecniche interessanti, e vincendo con merito, senza tentennamenti e con grande costanza. Questa diventa una stagione di grande valore: salvezza con tre turni d’anticipo e playoff raggiunti con una gara d’anticipo. Ora ci resta il match di Porto Viro, contro una squadra che all’andata ci ha messo sotto di brutto, e poi penseremo ai playoff”.

Il tabellino

Ravenna-Grottazzolina 3-0 (25-19, 25-12, 25-15)

CONSAR RCM RAVENNA: Mancini 4, Bovolenta 14, Ceban 6, Comparoni 9, Pinali 16, Orioli 7, Goi (lib.). Ne: Monopoli, Chiella (lib.), Orto, Ngapeth, Arasomwan, Truocchio, Tomassini. All.: Bonitta.

VIDEX YUASA GROTTAZZOLINA: Marchiani, Nielsen 15, Vecchi 4, Bonacic 3, Bartolucci 2, Cubito 3, Romiti (lib.), Giorgini (lib.), Focosi, Pison, Rizo Gonzalez 1. Ne: Ferrini, Leli. All.: Ortenzi.

ARBITRI: Nava di Monza e Merli di Terni.

NOTE: Durata set: 25’, 21’, 21’ tot. 67’. Ravenna (9 bv, 14 bs, 11 muri, 4 errori, 55% attacco, 54% ricezione, 29% perf.), Grottazzolina (1 bv, 12 bs, 0 muri, 7 errori, 38% attacco, 41% ricezione, 14% perf.). Spettatori: 672.