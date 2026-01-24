Acquisito il pass per le semifinali di Coppa Italia, la Consar torna subito in campo per la 16esima giornata del campionato di A2 Credem Banca. La squadra di Valentini, terza in classifica con 31 punti, domani, alle 18, sarà di scena al PalaFiom di Taranto per affrontare la Prisma La Cascina, terzultima in classifica con 15 punti e reduce da due sconfitte di fila. Il successo di mercoledì in Coppa contro Lagonegro ha permesso a Goi e compagni di cancellare il ko patito domenica scorsa al Pala De Andrè contro Macerata ridando entusiasmo e convinzioni, come conferma il vice coach della Consar Saverio Di Lascio. “Il successo di mercoledì è stato molto importante per tutto il gruppo per il valore che ha: era un quarto di Coppa Italia, torneo a cui teniamo, ed era un match da dentro o fuori e la squadra ha saputo affrontarlo nel modo giusto. Nonostante qualche difficoltà siamo riusciti, proprio con la coesione del gruppo, a guadagnarci la semifinale con le unghie e con i denti”.

La formazione ravennate ha iniziato in mattinata la lunga trasferta in terra pugliese, dove ad attenderla c’è una Prisma La Cascina ben diversa da quella affrontata e battuta all’andata in Romagna: è cambiato il coach, Giuseppe Lorizio ha rilevato Gianluca Graziosi, ed è cambiata la diagonale, con Yamamoto e Lawani sostituiti da Maiorano e Gavenda, arrivati a Taranto subito dopo l’Epifania. “All’inizio della stagione, da squadra retrocessa dalla SuperLega, Taranto era partito con un’idea precisa – sottolinea Di Lascio – ma poi ha dovuto cambiare in corsa qualche elemento e anche qualche dettaglio tecnico. Resta una squadra comunque molto buona, con tanti giocatori di alto livello, di grande esperienza, e una classifica non rispondente al proprio valore. Dovremo giocare con grande concentrazione e affrontare la gara sapendo che ci riserverà difficoltà ma affidandoci alle nostre certezze e alla qualità del nostro gioco”.

Sarà una partita speciale per Riccardo Goi e lo stesso Di Lascio che a Taranto hanno condiviso la stagione 2020/21 vincendo il campionato di A2. Goi poi tornò a Ravenna e Di Lascio affrontò un’altra annata godendosi la prima stagione in SuperLega. “E sono state due annate bellissime – ricorda il vice coach della Consar – coronate da due grandi traguardi: la promozione in SuperLega e la permanenza nel massimo campionato, che in pochi ci accreditavano. Avevamo fatto un mercato in ritardo ma riuscimmo a salvarci, sfoggiando anche alcune partite e vittorie memorabili: ricordo quelle contro Modena e Piacenza ad esempio. Di Taranto ancora oggi serbo ricordi bellissimi: della città, dell’ambiente, della società. Taranto è una bellissima realtà di pallavolo del Sud, è sempre bello vedere, e lo dico da uomo del Sud, realtà del meridione capaci di fare pallavolo di alto livello”.

A dirigere il match, che sarà trasmessa in diretta gratuita su DAZN e in differita martedì 27 alle 15 sul canale 78 di TeleRomagna, sono Riccardo Faia di Cagliari e Pierpaolo Di Bari di Fasano.