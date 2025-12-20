È il giorno della supersfida al vertice. Domani, alle 17.30, al PalaPrata, la capolista Consar Ravenna, 27 i punti al suo attivo, frutto di nove vittorie e una sconfitta al tie-break, affronta la sua immediata inseguitrice, la Tinet Prata di Pordenone, distanziata di due lunghezze e con un bottino di otto successi e due ko. Si confrontano due squadre che per la terza stagione consecutiva fanno parte dell’elite della A2. Due campionati fa, Ravenna chiuse la regular season al quarto posto e i friulani al quinto, affrontandosi poi nei playoff e pure in Coppa Italia. Nel campionato scorso, Prata terminò prima e la Consar terza, dopo avere trascorso molte giornate in vetta alla graduatoria. Ora, per l’undicesima giornata d’andata della A2 Credem Banca si ritrovano di nuovo di fronte per quella che è diventata già una classica di questo campionato: in tre annate sono già undici i precedenti, con una prevalenza netta dei ravennati che hanno vinto otto sfide. Sarà un match certamente non decisivo ma di sicuro determinante per poter chiudere al comando il girone d’andata, soprattutto se dovesse prevalere la squadra di Valentini, che potrebbe così dilatare il suo vantaggio. Le due compagini, inoltre, hanno già acquisito il pass per disputare la Coppa Italia, i cui quarti di finale sono in programma il 21 gennaio.

“Ci attende indubbiamente una bellissima partita ma anche un match complicato – osserva il coach della Consar Antonio Valentini – perché la Tinet di fatto ha confermato l’ossatura dell’annata scorsa, che arrivò prima, con un sestetto collaudato ed esperto, giocatori che conoscono molto bene la categoria e che in questo campionato sono dei fattori. Ma sono convinto che ce la giocheremo, in settimana ci siamo preparati bene, abbiamo studiato a lungo a video l’avversario e provato alcune soluzioni in allenamento”.

La Tinet, nella quale figura l’ex ravennate Francesco Fusaro, fin qui ha lasciato un solo set nel suo caldo palasport. Un elemento di difficoltà in più per la Consar. “Siamo pronti ad affrontare una partita che si prospetta lunga, come è un po’ nella storia delle sfide precedenti – ricorda bene Valentini, visto che cinque delle 11 sfide sono andate al quinto set -: i ragazzi arrivano a questo appuntamento con grande entusiasmo e con un’accresciuta consapevolezza nelle proprie qualità. Quanto stanno ottenendo sul campo è il frutto dello straordinario lavoro che svolgono in palestra ogni giorno con impegno, dedizione, passione e serietà. Questo è un aspetto che non mi stancherò mai di sottolineare. Si stanno meritando la posizione in cui si trovano e l’opportunità di giocare sfide di così alto livello”. In questa partita sono in ballo anche alcuni traguardi individuali. Tra i padroni di casa Marcin Ernastowicz è a 5 attacchi vincenti dai 100 stagionali e a 4 punti dai 500 nella categoria. Tra gli ospiti Samuil Ivanov Valchinov è a 7 attacchi vincenti dai 100 stagionali e a 12 punti dai 1.500 in carriera, mentre il connazionale Hristiyan Dimitrov è a 12 punti dai 1500 segnati in tutte le competizioni.

Arbitreranno Dario Grossi di Roma e Roberto Russo di Savona. La gara sarà trasmessa in diretta gratuita sulla piattaforma streaming Dazn e in differita martedì 23 alle 15 sul canale 78 di TeleRomagna.