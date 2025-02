Marko Vukasinovic torna a indossare la maglia della Consar. Il Porto Robur Costa 2030 è lieto di annunciare l’ingaggio del 31enne schiacciatore montenegrino, già a Ravenna nell’annata 2021/22. Oggi è avvenuta la firma sull’accordo che lega il giocatore nato a Podgorica il 30 luglio 1993 al club ravennate per la parte finale della stagione, con le ultime tre partite di regular season, i playoff e la Coppa Italia, che si disputerà a campionato concluso.

Vukasinovic era arrivato a Ravenna nel 2021 dopo avere già acquisito una rilevante esperienza nel campionato del suo Paese con la squadra della sua città, il Buducnost Podgorica, e poi in Svizzera al Biogas Nafels, in Grecia all’Orestiada, in Serbia al Novi Pazar, e poi in Qatar all’Al Rayyan, e in Arabia Saudita all’Al Hilal. Dopo Ravenna, la sua carriera è proseguita nell’Al Nasr Dubai, nel Tursad, in Turchia, nella Police Union in Qatar e nell’ultimo anno e mezzo nell’Al Ahli di Manama in Bahrein dove ha conquistato il premio come miglior marcatore della Bahrein Men’s Cup. Un riconoscimento che si aggiunge al titolo vinto nel 2018/19 negli Arab Club Championships.

“Sono appena arrivato ma sono già molto felice per questo mio ritorno a Ravenna – le sue prime parole – e per la possibilità di fare una nuova esperienza qui e nel campionato italiano. Per me Ravenna rappresenta il luogo in cui ho coronato un sogno, quello di poter misurarmi in un campionato bello e prestigioso come la SuperLega e quindi tornare qua e affrontare un’altra volta il contesto italiano, sia pure in una categoria diversa, è per me molto importante e stimolante. Durante questa annata ho seguito i risultati della squadra e so che ci sono tanti talenti che stanno crescendo e che stanno facendo la loro esperienza. Io spero di dare un aiuto concreto anche sotto questo aspetto”.

A Ravenna chiuse la sua unica stagione italiana con 245 punti, con 16 ace e 19 muri. Vukasinovic ha sostenuto oggi il primo allenamento con la squadra e, se si perfezionerà in tempo utile l’arrivo del transfer, potrà già partecipare alla partita di domenica prossima, 2 marzo, che vedrà la Consar impegnata a Casnate con Bernate contro Campi Reali Cantù (si gioca alle 17). Indosserà la maglia numero 3.