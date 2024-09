Sulla spinta del successo di partecipazione dell’annata scorsa, il Porto Robur Costa 2030 ripropone lo stage gratuito per i ragazzi e le ragazze che vogliono scoprire il mondo della pallavolo. Nelle giornate di martedì 3, mercoledì 4 e giovedì 5 settembre, il club ravennate offre l’opportunità di conoscere questo sport e di provare a praticarlo. Le tre sedute si svolgeranno alla palestra dell’Itis di via Cassino dalle 8.15 alle 12.45. La proposta è riservata a maschi e femmine nati dal 2018 al 2013. Uno staff di allenatori del settore giovanile seguirà i partecipanti tra attività fisica e situazioni di gioco.

Per prenotare la partecipazione: info@portoroburcosta2030.it

Nel frattempo si è concluso il primo camp residenziale di pallavolo organizzato dalla società a Tredozio. Nella settimana del campo, lo staff tecnico, composto da Francesco Mollo, Valerio Minguzzi, Stefania Di Lorenzo e Marcela Ritschelova, ha allenato 40 ragazzi e 15 ragazze. “Considerando che questo camp era una novità assoluta per la società, direi che il bilancio è molto positivo – commenta coach Mollo – a partire dal dato strettamente numerico. Il tetto era di 50 adesioni, siamo andati oltre. Abbiamo impegnato i ragazzi e le ragazze in sedute di allenamento, lavoro in piscina e attività in palestra, lasciando spazio però a momenti di divertimento e di svago. E un giorno l’abbiamo dedicato ad un’escursione al lago di Ponte. Nel complesso la prima esperienza è andata bene e l’intenzione è quella di riproporla anche la prossima estate”.