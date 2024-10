Da un lato Ravenna, con il suo primato in classifica e la sua partenza che da tempo non si vedeva, migliore anche di quella dell’ultimo vittorioso campionato di A2, ormai 13 anni fa. Dall’altro lato Porto Viro, secondo, e con 9 punti protagonista del migliore avvio dei suoi 4 campionati di A2. Bastano questi dati per mettere in evidenza come Consar Ravenna-Delta Group Porto Viro, in programma domani sera alle 20 al Pala de Andrè nella quinta giornata di andata della Credem Banca A2 (diretta streaming su Volleyball World), sia un confronto che promette spettacolo, equilibrio e grande pallavolo. Ne è convinto il coach della Consar Ravenna, Antonio Valentini. “Si affrontano due squadre che hanno avuto un buon inizio, che stanno bene e che stanno giocando una buona pallavolo. Mi aspetto una partita difficile, combattuta, un avversario tosto”. Goi e compagni sono reduci dalla fatica di Prata: 230’ di gara, finita al sesto posto della classifica stagionale delle partite più lunghe secondo l’archivio statistico di Legavolley, che qualche scoria fisica e mentale potrebbero lasciare. Porto Viro ha impegnato 91’ per battere 3-0 Pineto, ma il coach della Consar è sicuro che la sua squadra non risentirà di questo aspetto. “Siamo pronti a sostenere un’altra partita faticosa perché vedo nei ragazzi il giusto atteggiamento, una consapevolezza forte. Riguardando a video la partita di domenica scorsa, abbiamo visto che i ragazzi sono stati molto bravi nelle gestioni dello svantaggio, sia dopo il 2-1 per loro sia nel tie-break. Un po’ meno nelle situazioni di vantaggio, dove in alcuni momenti dovevamo essere più cinici. Sono processi di crescita che hanno bisogno di tempo per essere completati ma queste vittorie in serie sicuramente aiutano. Credo che la battuta sarà il fondamentale più importante nel match di domani così come sarà determinante per noi riuscire a lavorare in ricezione ancora meglio di quanto fatto a Prata, dove abbiamo incontrato un avversario con una linea di battuta rilevante”.

Scherzetto o biglietto?. Per festeggiare la notte di Halloween, il club ravennate ha pensato ad un’iniziativa per i ragazzi e i giovani tifosi. Tutti gli under 20 che si presenteranno al palasport in costume da Halloween, o comunque indossando qualcosa a tema riceveranno come dolcetto un biglietto a tariffa ridotta a 5 euro, con la possibilità di estendere analoga offerta ad amici, compagni di scuola e parenti. All’iniziativa partecipano anche i gruppi delle giovanili del club, nei quali i singoli allenatori e collaboratori potranno decidere di far avere ai loro ragazzi il classico dolcetto o scherzetto. La società mette a disposizione alcuni gadget.

Arbitri e biglietteria Saranno Mariano Gasparro di Agropoli e Enrico Autuori di Salerno a dirigere il match di domani sera. Gasparro proprio nel turno precedente ha celebrato le 150 direzioni in A2, dalla prima avvenuta nella stagione 2009/10. Entrambi erano in coppia nel match del 12 novembre 2023 ad Ortona, nell’ultima partita della Consar che hanno diretto. Le biglietterie del Pala de Andrè saranno aperte dalle 18.