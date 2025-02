Finale di regular season in viaggio per la Consar. Domani, la partita di Cuneo (si gioca alle 18, in diretta su VBTV, la piattaforma streaming di Volleyball World, differita martedì 25, alle 15 sul canale 78 di Tele Romagna) è la prima di tre trasferte che attendono Goi e compagni in questa parte finale della prima fase. Dopo Cuneo ci saranno Cantù e Macerata, all’ultima giornata dopo la gara interna contro Acicastello. Blindata la qualificazione ai playoff domenica scorsa, domani la squadra di Valentini può raggiungere un altro traguardo intermedio: assicurarsi uno dei primi quattro posti rendendosi irraggiungibile dalla quinta, che è proprio la formazione piemontese. Ravenna è terza con 46 punti, la MA Acqua San Bernardo è quinta a quota 37: con un successo la Consar sarebbe certa di concludere in una delle prime quattro piazze. Ma per fare questo c’è da andare oltre l’alto ostacolo costituito da Cuneo. All’andata, al Pala De Andrè, la compagine di Valentini si impose 3-1 al termine di una gara ben giocata e interpretata, con l’ex Alessio Tallone, a Cuneo nel 2021/22, miglior marcatore dei suoi con 19 punti, terzo suo miglior bottino in questa annata. Dall’altra parte della rete non bastarono a Cuneo i 22 punti dell’altro ex Giulio Pinali, seconda miglior prestazione stagionale.

“Dobbiamo finire la stagione nel migliore dei modi, con determinazione, continuando a cercare di fare punti in ogni gara che ci resta, per poter terminare la regular season più in alto possibile in classifica”. E’ la linea dettata da Saverio Di Lascio, vicecoach della Consar alla vigilia del poker conclusivo. “Quella di Cuneo è una gara affascinante, molto difficile, su un campo che rappresenta un pezzo importante di storia della pallavolo italiana. Servirà una prova piena di sacrificio ma anche di coraggio: dovremo cercare di imporre il nostro gioco per metterli in difficoltà”. La stagione dei piemontesi è vissuta sulle montagne russe, con una costante alternanza di vittorie (12) e sconfitte (10), ma anche con una certa attitudine alle fatiche, essendo nove i tie-break giocati. Più che sui numeri, Di Lascio si concentra sui valori della MA Acqua San Bernardo: “Cuneo ha un roster di alto livello, formato da giocatori esperti, forti. Sotto il profilo tecnico ci aspettiamo una squadra che ci aggredirà subito, soprattutto in battuta, e noi dovremo essere bravi a lavorare bene sulla nostra fase di ricezione-attacco. E allo stesso tempo sappiamo bene che proprio in questa fase, Cuneo ha un grandissimo punto di forza con un palleggiatore molto bravo ed esperto e una batteria di attaccanti di valore. Servirà davvero la migliore Consar ma scenderemo in campo con fiducia e convinti delle nostre capacità”.

Le statistiche Dopo le 400 partite giocate in carriera da Goi, Ravenna è pronta a celebrare altri due traguardi personali: domani Andrea Canella disputerà la sua 200esima partita in carriera in tutte le competizioni e Lorenzo Grottoli la 100esima in regular season mentre Alessio Tallone è a 5 punti dai 300 in regular season.

Gli arbitri A dirigere questa sfida sono stati chiamati Marco Colucci di Matera, alla nona stagione in A2 con 87 gare dirette, e Cesare Armandola di Voghera, all’ottava annata in questo campionato con 78 presenze. Entrambi hanno diretto l’ultima volta la Consar in una vittoria esterna per 2-3: ad Aversa il primo, a Fano il secondo.