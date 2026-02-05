Sfuma il sogno della finale di Coppa Italia per la Consar. A Pineto, la formazione ravennate disputa una bella partita sul piano agonistico e dell’intensità, risponde colpo su colpo agli avversari ma si arrende 3-1 all’Abba al termine di una partita equilibrata, decisa con quattro set in volata, che hanno premiato la maggior freddezza dei padroni di casa. A spostare l’ago della bilancia è stato soprattutto il servizio: Ravenna ha chiuso con un ace e 23 errori dalla linea dei nove metri, Pineto ha piazzato sei ace e ridotto a 16 gli errori. Sarà, dunque, l’Abba a giocare la finale il prossimo 22 febbraio a Prata contro la Tinet che ha eliminato Brescia, detentore del trofeo.

La cronaca della partita Confermati i sestetti tipo delle due squadre che stanno disputando un’ottima stagione, come dimostra il secondo posto in campionato, e che vanno a caccia della loro terza finale di Coppa Italia di A2. Valentini deve rinunciare al secondo libero Asoli, colpito da un virus influenzale nella notte in albergo. Inizio di primo set, con la Consar che si prende subito due punti di vantaggio (0-2) e poi tiene un buon cambio palla, con Bartolucci che firma i primi tre punti. Canella piazza il muro del +3 (4-7), un vantaggio che l’Abba riesce ad annullare sfruttando anche due errori in attacco dei romagnoli per il 9-9. Zamagni a muro firma il primo vantaggio biancazzurro e Krauchuk con due potenti ace di fila manda i suoi al +3 (13-10) e Valentini al timeout. Ace anche di Di Silvestre e l’Abba scappa (15-11). Con un break di tre punti Goi e compagni scongiurano la fuga abruzzese (15-14) e un tocco sotto rete di Russo vale la nuova parità a quota 17. Nell’intenso finale punto a punto è decisiva l’accelerata dell’Abba.

Ed è 0-2 Consar anche all’alba del secondo set, con Pineto veloce a pareggiare e ad aprire una lunga fase punto a punto, spezzata da un altro +2 messo a segno da Goi e compagni. Bartolucci dalla linea dei nove metri fa saltare la ricezione di casa (9-12). La reazione dell’Abba è immediata e porta al nuovo pareggio sul 14-14 e a un’altra fase prolungata di cambio palla, che arriva fino alle ultime battute del parziale, con la Consar che pareggia i conti con il muro di Valchinov.

Krauchuk prova a sfruttare il suo turno al servizio per spezzare l’equilibrio iniziale del terzo set, facendo soffrire la difesa ospite (5-3). Dimitrov riporta la palla dalla parte di Ravenna ma un gran muro di Di Silvestre e un ace di Allik spingono Pineto al +4 (11-7). Con un altro muro, questa volta di Zamagni, l’Abba sale a +5 (13-8) e per la squadra di Valentini, che nel frattempo ha inserito Gottardo per Valchinov, il set si fa in salita anche perché la compagine di Di Tommaso tiene il cambio palla. Ci crede però Ravenna che si rifà sotto con un punto di Dimitrov (21-20). Rientra Valchinov per un altro finale punto a punto risolto dall’attacco vincente di Krauchuk (25-22).

Pineto si prende il mini vantaggio anche nel quarto set (4-2) poi Krauchuk mette a terra il pallone del +3 (7-4). Nella bolgia del Pala Santa Maria, Pineto si carica ma Ravenna non molla. A muro rosicchia due punti (9-8) e con un attacco dal centro di Canella trova la parità (12-12). L’Abba riparte con un break di tre punti ma è immediato e provvidenziale il controbreak romagnolo per il 16 pari e il time out di Di Tommaso. Pineto riesce a scattare di nuovo (22-19) ma la Consar si riavvicina ancora, con un gran muro di Canella (23-22). Da Zamagni e Rascato gli ultimi due punti che regalano match e pass per la finale all’Abba.

Il commento di coach Valentini: “Dentro un match così equilibrato, la differenza l’ha fatta la battuta. Non siamo riusciti ad essere efficaci in questo fondamentale contro una squadra che ha tenuto un buon cambio palla. Purtroppo questo è un periodo in cui la nostra battuta produce poco ma sono contento per la prestazione dei ragazzi, che hanno disputato una bella gara, e per il lavoro che abbiamo fatto in attacco e nel cambio palla”.

Il tabellino

Pineto-Ravenna 3-1 (25-22, 24-26, 25-22, 25-22)

ABBA PINETO: Catone 1, Krauchuk 19, Trillini 10, Zamagni 10, Di Silvestre 16, Allik 8, Morazzini (lib.), Schianchi, Rascato 1. Ne: Larizza, Pesare (lib.), Castagneri, Suraci, Calonico. All.: Di Tommaso.

CONSAR RAVENNA: Russo 1, Dimitrov 20, Bartolucci 11, Canella 8, Zlatanov 17, Valchinov 12, Goi (lib.), Gottardo, Ciccolella. Ne: Iurlaro, Giacomini, Bertoncello. All.: Valentini.

ARBITRI: Giglio di Trento e Jacobacci di Pellestrina.

NOTE: Durata set: 30’, 36’, 36’, 31’, tot. 133’. Pineto (6 bv, 16 bs, 8 muri, 7 errori, 49% attacco, 49% ricezione), Ravenna (1 bv, 23 bs, 5 muri, 11 errori, 57% attacco,46% ricezione). Mvp: Catone.