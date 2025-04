Di nuovo con le spalle al muro. In questa scomoda situazione la Consar si era trovata già due settimane fa nei quarti di finale dei playoff contro l’Emma Villas Siena che poi ha vinto la serie. E ora la formazione di Valentini ci si ritrova nella Del Monte Coppa Italia, dopo la sconfitta patita al tie-break sabato scorso contro la Banca Macerata Fisiomed. Domani, quindi, in gara2 degli ottavi di finale (si gioca alle 17.30 al Banca Macerata Forum, dirigono Luca Cecconato di Villorba e Antonio Mazzarà di Milano, diretta su VBTV, la piattaforma streaming di Volleyball World) servirà un successo a Goi e compagni per portare in parità la sfida ed evitare l’eliminazione.

“Nessuno di noi vuole andare in vacanza adesso – è categorico il coach Antonio Valentini – e quindi affronteremo questa gara con quella qualità e quella concentrazione che servono per ottenere il risultato. I ragazzi continuano a lavorare in palestra con grande intensità e voglia, non stanno mollando nulla e credono nella possibilità di pareggiare i conti con Macerata”. In casa ravennate si guarda all’infermeria: in gara1 hanno dovuto saltare la sfida Copelli e Feri, Tallone non era al meglio e Vukasinovic e Guzzo hanno accusato problemi durante il match. Per domani, sicuro assente è Feri, ancora alle prese con la distorsione alla caviglia sinistra, mentre per tutti gli altri le valutazioni sono rimandate agli ultimi allenamenti.

“Non siamo però purtroppo nelle migliori condizioni fisiche – conferma il coach – e la valutazione su chi schierare domani passerà necessariamente anche dall’allenamento di rifinitura, ma sono fiducioso di poter recuperare qualcuno. Sicuramente, visto anche quello che hanno saputo fare in gara1, darò spazio a chi ha giocato meno, perché mi hanno dato indicazioni importanti”.

Tra questi c’è sicuramente Manuel Zlatanov, protagonista con 18 punti, la sua seconda miglior prestazione stagionale, in gara1. A Macerata è atteso ad una conferma. “La mia è stata una stagione di crescita: sono migliorato veramente tanto – conferma il 17enne schiacciatore figlio d’arte – sia sotto il profilo tecnico che su quello caratteriale: è stato molto formativo affrontare questo mio primo anno con i grandi. Ma ora sono concentrato sul match che ci attende domani: vogliamo riscattarci e tornare nel nostro palazzetto per gara3. Stiamo preparando questa sfida nel migliore dei modi, abbiamo rivisto le situazioni in cui non abbiamo fatto bene e siamo pronti per giocarci le nostre possibilità”.

In caso di vittoria ravennate, lo “spareggio” per l’accesso ai quarti di finale si disputerà lunedì 21 aprile alle 18 al Pala Costa. Ai quarti accederanno anche le vincenti delle altre tre sfide Fano-Pineto (1-0), Porto Viro-Aversa (0-1) e Cantù-Acicastello (0-1) e le quattro semifinaliste dei playoff con accoppiamenti stabiliti per sorteggio e gara unica in casa della miglior classificata al termine della regular season.