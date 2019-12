Ottima prestazione per la Conad Olimpia Teodora che si lascia alle spalle la sconfitta di Trento e batte con autorità per 3-0 Marsala davanti al pubblico di casa del PalaCosta. Le ravennati spingono bene al servizio e sono super a muro e in difesa, lasciando appena 42 punti in 3 set alle avversarie, e si confermano al secondo posto della classifica in attesa dello scontro diretto di settimana prossima a Mondovì.

La partita

Al fischio d’inizio Coach Simone Bendandi sceglie il sestetto con diagonale Morolli-Manfredini, Strumilo e Bacchi bande, Guidi e Parini al centro, e Rocchi libero. Ravenna prende fin da subito il controllo del primo set e l’ace di Guidi, aiutato dal nastro, vale il primo allungo sul 7-4. Due attacchi consecutivi di Manfredini portano la Conad sul 10-5 e nella seconda parte del parziale il divario si allunga sempre più, con Morolli molto brava a innescare un po’ tutte le compagne. La capitana Bacchi firma il 17-8, poi Strumilo e Guidi allungano fino al 21-9. L’ace di Bacchi vale il 22-9 e suo turno di servizio chiude i giochi fino al 25-9 finale.

Il secondo set si riapre da dove era finito il primo, con l’Olimpia Teodora che si porta subito 3-0 e poi 5-1. La reazione ospite vale il 5-4, ma l’ace di Manfredini riporta avanti le ravennati sul 7-4 e la Conad allunga fino al 10-5. Il turno di servizio dell’ex di turno Vallicelli riapre i giochi impattando il parziale a quota 11 e Marsala, nonostante il muro di Bacchi del 15-12, mantiene la parità fino al 16-16. L’allungo decisivo è firmato dai tre muri consecutivi di Poggi, Guidi e Bacchi, che valgono il 21-16, poi le padrone di casa respingono il tentativo di rimonta siciliano (ace di Mangani per il 21-19), chiudendo il parziale per 25-21.

Nel terzo set un ace di Manfredini vale il primo break dell’Olimpia Teodora sul 3-1 e le padrone di casa non si guardano più indietro, volando subito sul 10-4. Due punti consecutivi di Capitan Bacchi segnano il 14-5 e due ace di Parini addirittura il 18-6, poi nel finale Ravenna amministra con Poggi in cabina di regia e Manfredini a griffare il match point per il definitivo 25-12.

Il post-partita

“Abbiamo lavorato molto bene sulle situazioni di muro-difesa – commenta a caldo Coach Simone Bendandi – e le ragazze si son comportate con tantissimo ordine quindi sono orgoglioso di loro. Siamo stati bravi a rendere piuttosto semplice questa partita, non sporcandola e mantenendo le direttive che ci eravamo dati. Le ragazze sono state eccellenti anche e soprattutto in battuta, commettendo pochi errori e mantenendo costante la pressione sulle avversarie. È una partita che ci dà morale e ci permette di proseguire con tantissima fiducia. Mi è molto piaciuto come l’abbiamo presa in mano dall’inizio e come l’abbiamo conclusa”.

“Sono molto felice di questa vittoria per 3 a 0 – aggiunge Dominika Strumilo – perché abbiamo giocato molto bene. Abbiamo lavorato molto bene a muro e questo ci ha aiutato molto in difesa, ma anche al servizio siamo state brave a mantenere sempre una bella pressione sulle avversarie”.

Il tabellino

Conad Olimpia Teodora Ravenna – Sigel Marsala 3-0 (25-9, 25-21, 25-12)

Ravenna: Bacchi 14, Poggi 1, Piva, Strumilo 7, Guidi 9, Calisesi, Manfredini 14, Parini 7, Rocchi (L), Morolli 1. N.e.: Altini, Canton, Torcolacci. All.: Simone Bendandi. Ass.: Dominico Speck

Muri 10, ace 6, battute sbagliate 5, errori ricez. 1, ricez. pos 54%, ricez. perf 22%, errori attacco 5, attacco 40%.

Marsala: Colarusso 2, Scirè 1, Bertaiola 4, Mangani 6, Dahlke 8, Vallicelli 2, Lorenzini (L), Galletti, Caruso 5. N.e.: Vaccaro, Buiatti, Laragione. All.: Paolo Collavini. Ass.: Daris Amadio.

Muri 7, ace 1, battute sbagliate 3, errori ricez. 6, ricez. pos 40%, ricez. perf 18%, errori attacco 18, attacco 22%.

Arbitri: Nicola Traversa e Luca Cecconato

Spettatori: 635