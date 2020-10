Reduce da due successi consecutivi, l’ultimo dei quali in trasferta a Talmassons, appena tre giorni fa, la Conad Olimpia Teodora si prepara al difficile turno infrasettimanale che la vedrà impegnata, questa sera, mercoledì 14 ottobre, alle 20.30, al PalaCosta contro la Megabox Vallefoglia (PU). Le ragazze ravennati puntano al sorpasso in classifica, ma dovranno dare il loro meglio per affrontare una formazione di grande esperienza. Grande attesa, tra l’altro, per il ritorno da ex al PalaCosta di Lucia Bacchi, nelle ultime tre stagioni capitana della Conad.

Fischio d’inizio alle ore 20.30 di oggi, mercoledì 14 ottobre. Come già successo all’esordio in casa contro Soverato l’accesso al palazzetto sarà limitato a 200 spettatori. Arbitri del match saranno Denis Serafin e Sergio Jacobacci.

Il commento

Coach Simone Bendandi introduce così il match: “Mi piacciono queste situazioni in cui si ritorna subito in campo perché, anche se c’è poco tempo per preparare la partita, il gruppo vive ancora le sensazioni, fortunatamente in questo caso positive, del match precedente.

Siamo tornate dalla trasferta di domenica con l’umore alto, come è giusto che sia, ma la capacità deve essere quella di resettare rapidamente la testa, senza perdere la consapevolezza, da un lato di quanto di positivo è stato fatto, dall’altra di quelle cose su cui dobbiamo migliorare. È giusta ragionare partita per partita, ma nel lungo periodo dobbiamo essere bravi a utilizzare il bagaglio di esperienze acquisito nel corso della stagione, cercando di eliminare a livello tecnico e mentale quello che non ha funzionato in passato.

Affrontiamo una squadra con giocatrici motlo esperte che conoscono bene questo campionato e sappiamo che sarà una bella battaglia, soprattutto perché quando c’è poco tempo per prepararsi alla partita serve sempre tanto agonismo ed è fondamentale rimettersi subito in gioco ripartendo da zero e trovando le giuste risorse fisiche e mentali”.

Roster

Allenatore: Simone Bendandi.

Assistente: Dominico Speck.

Palleggiatrici: Morello (1), Poggi (2).

Centrali: Assirelli (6), Guidi (8), Torcolacci (9).

Attaccanti: Piva (4), Bernabè (5), Monaco (7), Guasti (10), Kavalenka (11).

Liberi: Rocchi (13), Giovanna (17).

La classifica

Serie A2 Girone Est

Omag San Giovanni In Marignano 10, Cuore di Mamma Cutrofiano 8*, Megabox Vallefoglia 8, Conad Olimpia Teodora Ravenna 6*, Volley Soverato 5, CDA Talmassons 4*, CBF Balducci HR Macerata 4*, Itas Città Fiera Martignacco 2, Sorelle Ramonda Ipag Montecchio 1.

*Una partita in meno