Cominciano in salita i playoff della Consar. Al PalaCosta, gara 1 dei quarti di finale prende la strada di Siena. L’Emma Villas, infatti, si impone 3-1 e conquista la nona vittoria di fila mettendo in evidenza la qualità dei suoi singoli, grande efficacia al servizio e a muro e un gioco che non conosce pause. Goi e compagni partono molto bene: l’approccio è giusto e le soluzioni d’attacco sono efficaci e il 25-20 finale è lo specchio di questa superiorità, sancita anche dai tre ace e dal 54% in ricezione. Poi Siena cresce, Nelli, premiato Mvp, comincia a fare male al servizio (6 dei 10 ace di squadra sono suoi) e il muro toscano limita le offensive di Ravenna che perde via via di efficacia e qualità. Ora è tutto rimandato a gara2 domenica a Siena: la Consar dovrà solo vincere per garantirsi gara3.

I sestetti Formazioni confermate da parte dei due coach. Valentini schiera la diagonale Russo-Guzzo, i centrali Copelli e Canella e gli schiacciatori Vukasinovic e Tallone, con Goi libero. Graziosi non cambia la squadra che vince da otto gare di fila, con Nevot in regia e Nelli opposto, al centro Trillini e Ceban e in attacco Randazzo e Cattaneo, con Bonami libero.

La cronaca della partita Si comincia nel segno del cambio palla. Poi Guzzo e Copelli con un ace danno la prima accelerata di Ravenna (5-3). Canella schiaccia di potenza il +3 e un poderoso muro a tre fa scappare la Consar (8-4). Vukasinovic a campo libero mette a terra il pallone del +5 (13-8) e del primo time-out senese. Continuano a macinare gioco Goi e compagni e per Siena è faticoso organizzare la rimonta. Ci provano Nevot con un ace (18-14) e Randazzo (19-16). Poi un errore in attacco riavvicina l’Emma Villas (19-17) costringendo Valentini al time out. Tiene e riparte la Consar che si riprende il +3 con un ace di Copelli (23-20) e poi va a chiudere il primo set con un’altra bordata dai nove metri questa volta di Guzzo.

Parte fortissima la squadra di Graziosi nel secondo set con una Consar che rifiata un po’ troppo (1-5), tanto da richiedere il time out di Valentini. Arriva la scossa con un errore toscano e un muro di Vukasinovic (3-5), ma Siena frena la rimonta ravennate con Nelli e Cattaneo (5-9). La Consar si riavvicina con Guzzo che firma cinque punti per il sorpasso (14-13), che Siena assorbe piazzando a sua volta un break di quattro punti (15-18). Goi e compagni questa volta non trovano le soluzioni per recuperare e Siena pareggia i conti.

La squadra ospite tenta la fuga anche all’inizio del terzo set (1-3), ma questa volta Ravenna evita agli avversari di prendere un largo margine e trova il pareggio già a quota 4. L’Emma Villas sbaglia poco o niente e torna davanti (6-9) con Valentini che si fa sentire nel time-out. Un muro preciso di Trillini spinge Siena al +4 (8-12). Zlatanov e Copelli accorciano (10-12), poi il turno in battuta di Zlatanov determina la nuova parità a quota 13. E’ Nelli con un efficace turno al servizio (tre ace per lui, cinque in totale) a ridare fiato ai suoi riportando la sua squadra a +5 (13-18) e sparigliando le carte di un set che sembrava avviato all’equilibrio. Il sestetto di Graziosi difende tutto e batte forte e per Ravenna non ci sono possibilità. L’Emma Villas conquista il terzo set.

Sorpassi e controsorpassi nel quarto set. La Consar va avanti 3-1, l’Emma Villas, sfruttando un altro potente turno al servizio di Nelli mette la freccia (3-4) e incrementa con Randazzo (4-6). Copelli sigla la parità a quota 6 e Russo e Tallone stampano i muri del nuovo vantaggio (9-7). Tallone dai nove metri e con l’aiuto del nastro porta la Consar al +3 (12-9) dopo il nuovo pareggio senese a quota 9. Nuova rimonta toscana che va in porto e il sigillo alla nuova parità è ancora in un ace di Nelli (14-14) e un muro ospite sancisce il sorpasso (15-16). Si resta sul -1 fino al 17-18, quando l’Emma Villas piazza il parziale di 4-1 che la porta a +4 (18-22). Valentini si gioca l’ultimo time-out. Ravenna rosicchia due punti, va sul 21-24, annulla due set ball con Canella e Zlatanov ma poi si arrende all’attacco vincente di Randazzo. L’Emma Villas esce da Ravenna con un pesantissimo successo.

Le dichiarazioni di coach Valentini “Nel primo set abbiamo avuto un buon approccio e fatto molto bene le due fasi di gioco muro-difesa e contrattacco. Poi dal secondo set, Siena ha cambiato strategia al servizio, ci ha messo in difficoltà con Nelli che ha spezzato in alcuni momenti la partita, rendendoci difficile il cambio palla diretto. Poi molte condizioni, nel corso della partita, sono peggiorate, soprattutto la qualità del nostro attacco. Conosciamo bene il valore di Siena e non siamo sorpresi: da martedì cominceremo a preparare gara2, per vincerla e per tornare a giocare qui al PalaCosta”.

Il tabellino

Ravenna-Siena 1-3 (25-20, 20-25, 18-25, 23-25)

CONSAR RAVENNA: Russo 2, Guzzo 15, Copelli 8, Canella 7, Tallone 11, Vukasinovic 8, Goi (lib.), Selleri, Zlatanov 2, Feri 1. Ne: Bertoncello, Grottoli, Pascucci (lib.). All.: Valentini.

EMMA VILLAS SIENA: Nevot 6, Nelli 18, Trillini 6, Ceban 5, Randazzo 10, Cattaneo 15, Bonami (lib.), Melato. Ne: Coser (lib.), Araujo, Alpini, Pellegrini. All.: Graziosi.

ARBITRI: Colucci di Matera e Di Bari di Fasano.

NOTE: Durata set: 29’, 28’, 29’, 32’, tot. 118’. Ravenna (6 bv, 18 bs, 7 muri, 17 errori, 40% attacco, 50% ricezione), Siena (10 bv, 19 bs, 10 muri, 13 errori, 44% attacco, 39% ricezione). Spettatori: 701. Mvp: Nelli.