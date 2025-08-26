È iniziata l’avventura della Fenix Energia in serie B2, campionato nel quale ritorna dopo tre anni di assenza. L’entusiasmo e la voglia di stupire, uno dei segreti della Pallavolo Faenza da anni, sono stati i protagonisti del ‘primo giorno di scuola’ e lo saranno per tutta la stagione.

Sette sono le giocatrici confermate del gruppo che ha ottenuto la promozione lo scorso maggio: le centrali Lucia Benedetti, Giorgia Cavallari e Camilla Gallegati, le schiacciatrici Sara Goni e Greca Morelli, l’opposto Ilaria Francesconi e il libero Margherita Calderoni. A loro sono state aggiunte cinque atlete. Dall’Olimpia Teodora Ravenna, formazione di serie B1, sono arrivate la schiacciatrice Elena Missiroli e la palleggiatrice Deizi Nika, mentre dal Massa Volley (B2), la schiacciatrice Alessandra Galassi. Completano la cinquina delle new entry la palleggiatrice Beatrice Altini e Chiara Esposto, entrambe dalla Libertas Forlì (serie C). Confermato in panchina è Loris Polo, vincitore negli ultimi due anni del campionato di serie D e di serie C, e il suo staff, formato dal vice Eric Bertaccini e dall’assistente allenatore Massimiliano Calubani.

“Abbiamo costruito una squadra adatta alla B2 pensando al nostro equilibrio e senza darci obiettivi specifici – spiega coach Polo – anche se ovviamente punteremo a mantenere la categoria facendo il miglior risultato possibile da neopromossi. La squadra è ancora più giovane della precedente pur essendosi rinforzata con giocatrici che già conoscono questo campionato e che hanno anche militato in serie superiori e con altre che hanno grandi qualità. Abbiamo scelto atlete con grandi stimoli e motivazioni e con grande voglia di lavorare per farsi trovare pronte ad un campionato insidioso come la B2. Sono davvero contento della rosa costruita e credo che potremmo toglierci delle soddisfazioni”.

Questo il programma delle amichevoli ancora incompleto.

Martedì 9 settembre: Olimpia Teodora Ravenna (serie B1) – Fenix Energia

Sabato 13 settembre: Pallavolo Ozzano (serie B2) – Fenix Energia

Mercoledì 17 settembre: Riviera Volley Rimini (serie C) – Fenix Energia

Venerdì 19 settembre: Angelini Cesena (serie B1) – Fenix Energia

Venerdì 26 settembre: Fenix Energia – Riviera Volley Rimini (serie C)

Sabato 4 ottobre: Memorial Bacchilega a Faenza (avversaria da definire)

La rosa della Fenix Energia

PALLEGGIATRICI: Beatrice Altini (da Libertas Volley Forlì, serie C), Deizi Nika (da Olimpia Teodora Ravenna, B1)

CENTRALI: Lucia Benedetti (confermata), Giorgia Cavallari (confermata), Chiara Esposto (da Libertas Volley Forlì, serie C), Camilla Gallegati (confermata)

SCHIACCIATRICI: Alessandra Galassi (da Massa Volley, B2), Sara Goni (confermata), Elena Missiroli (da Olimpia Teodora Ravenna, B1), Greca Morelli (confermata)

OPPOSTO: Ilaria Francesconi (confermata),

LIBERO: Margherita Calderoni (confermata)

Allenatore: Loris Polo

Vice allenatore: Eric Bertaccini

Assistente allenatore: Massimiliano Calubani

Team Manager: Sandro Cavallari