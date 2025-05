Cresce il settore giovanile femminile del Porto Robur Costa 2030. Per la stagione 2025/2026, il club ravennate, che in questa annata in via di conclusione, ha proposto in campo il primo gruppo di 15 ragazzine Under 12 che hanno affrontato il campionato provinciale di categoria, annuncia l’ampliamento dell’attività alle categorie Under 13, Under 16 e Under 18.

Nei prossimi giorni saranno definiti i quadri tecnici e saranno rese note le date degli Open day per far conoscere la realtà pallavolistica del Porto Robur Costa 2030, che si terranno comunque nelle due settimane successive alla chiusura delle scuole.

Per ogni ulteriore informazione in merito si può contattare il responsabile del settore giovanile Francesco Mollo: francesco.mollo@portoroburcosta2030.it