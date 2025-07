La nuova stagione sportiva della Consar Ravenna, la quarta consecutiva in A2, comincia ancora in casa contro l’Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro, esattamente come due annate fa. Nella giornata odierna a Bologna, a conclusione dei tre giorni di Volley Mercato, è stato diramato il calendario, nel corso di un evento presentato dal giornalista Rai Maurizio Colantoni e caratterizzato dall’intermezzo musicale di Ron, e dagli annunci dei rinnovi di sponsorizzazione di Legavolley con Credem Banca per altre due stagioni, con Del Monte per Coppa Italia e Supercoppa per le prossime due annate, e con Volleyball World, con cui è stata siglata una partnership decennale.

La squadra di Valentini inizia il 19 ottobre in casa, al Pala De Andrè, contro i veneti del Porto Viro, con i due ex ravennati in campo Erati e Giulio Pinali e uno in panchina, il vice allenatore Matteo Bologna. La settimana successiva la prima trasferta stagionale a Macerata, che sancirà l’immediato ritorno da ex biancoverde di Samuil Valchinov. E alzerà subito il livello delle sfide che attendono la compagine ravennate. La retrocessa Prisma Taranto, guidata dall’ex coach ravennate Gianluca Graziosi, sarà l’avversario della terza partita, poi per Ravenna due trasferte di fila ad Aversa, nella seconda domenica di novembre come l’anno scorso, e Cantù, che anticiperanno le due sfide contro le neopromosse: Lagonegro, in visita al Pala De Andrè il 23 novembre, e Sorrento che attende la Consar il 30 novembre. Con l’ultima d’andata a Pineto, il 4 gennaio, e la prima di ritorno a Porto Viro, l’11, la formazione di Valentini inizierà il 2026 con due gare fuori casa di fila.

La A2 Credem Banca prevede tre turni infrasettimanali: il 3 dicembre, con la Consar in casa contro Brescia, il 4 marzo con la trasferta in terra bresciana e il 18 marzo con il match casalingo contro la Tinet Prata.

Ufficializzate anche le date della Del Monte Coppa Italia che trova una collocazione diversa: nel corso della stagione e non più a fine campionato. I quarti di finale si giocheranno il 21 gennaio 2026, le semifinali il 4 febbraio 2026 mentre la finale si disputerà il 22 febbraio 2026. In aprile, il 5 o 6, il giorno di Pasqua o Pasquetta, sarà assegnata la Supercoppa di A2.

Il commento di coach Valentini: “Il calendario ci riserva subito un inizio difficile in cui affronteremo alcune delle formazioni candidate a disputare un campionato di vertice e un finale altrettanto complesso. Guardando gli organici, è difficile oggi fare grandi distinzioni perché si annuncia un campionato di un livello ancora più alto, senza formazioni deboli e con tante pretendenti ai playoff. Sarà molto importante disputare una buona regular season e avere continuità di rendimento e di risultati”.

Di seguito, il calendario della serie A2 Credem Banca della Consar Ravenna:

Andata Ritorno

19/10/25 Consar Ravenna-Porto Viro 11/01/26

26/10/25 Macerata-Consar Ravenna 18/01/26

02/11/25 Consar Ravenna-Taranto 25/01/26

09/11/25 Aversa-Consar Ravenna 01/02/26

16/11/25 Cantù-Consar Ravenna 08/02/26

23/11/25 Consar Ravenna-Lagonegro 15/02/26

30/11/25 Sorrento-Consar Ravenna 01/03/26

03/12/25 Consar Ravenna-Brescia 04/03/26

07/12/25 Siena-Consar Ravenna 08/03/26

14/12/25 Consar Ravenna-Catania 15/03/26

21/12/25 Prata-Consar Ravenna 18/03/26

28/12/25 Ravenna-Fano 22/03/26

04/01/26 Pineto-Consar Ravenna 29/03/26