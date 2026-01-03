Comincia da Pineto, con una partita che vale il secondo posto in classifica, il 2026 della Consar Ravenna. La prima gara del nuovo anno solare, domani alle 18, al PalaSanta Maria della cittadina abruzzese, coincide con l’ultima giornata del girone d’andata del campionato di A2 Credem Banca ed è una sfida che si annuncia di alto livello tecnico e spettacolare tra due squadre che sanno esprimere un’ottima pallavolo. La squadra di Valentini arriva a questo match con 28 punti in classifica, tre in più rispetto alle prime 12 giornate del campionato scorso, e ha la possibilità di confermarsi al secondo posto, stesso piazzamento del passato girone d’andata, sapendo però che in caso di vittoria potrebbe anche pensare di riprendersi il primato, se Prata dovesse incappare in un passo falso, mentre l’Abba è oggi terza con 26 punti, con un ragguardevole +10 rispetto alla penultima d’andata dell’annata passata, e può mettere la freccia ai danni di Ravenna vincendo 3-0 o 3-1. Gli abruzzesi però dovranno guardarsi anche alle spalle perché il loro attuale terzo posto può essere messo in pericolo da Aversa, quarto con un punto di distacco.

Le due sconfitte di fila patite con Prata e Fano non hanno fiaccato l’entusiasmo, la fiducia e la consapevolezza di Goi e compagni. Proprio il capitano e libero ravennate ne dà conferma. “Ne abbiamo parlato in settimana tra di noi – assicura – e siamo tutti convinti che se ci troviamo in questa posizione a questo punto del campionato è perché ce lo siamo meritato. Abbiamo fatto un bel girone d’andata, ce lo siamo costruito giorno per giorno in palestra, e anche con una buona qualità complessiva di gioco, e ci manca la ciliegina sulla torta”. Che la Consar vuole mettere proprio nel match contro l’Abba, formazione reduce da quattro vittorie di fila e sempre vittoriosa in casa, dove ha concesso solo due set, alla Tinet Prata. “Ci attende una partita tosta, difficile ma molto stimolante – ammette Goi – che rappresenta una degna conclusione di questo girone d’andata. Troveremo un ambiente caldo, un palazzetto pieno in cui il pubblico si fa sentire e sa trascinare i suoi giocatori. Ci siamo preparati al meglio, sapendo cosa ci attende”.

Nel sestetto che il confermato coach Di Tommaso, ultima stagione da giocatore proprio a Ravenna nell’annata 2018/19, ha reso ulteriormente competitivo, Goi punta l’attenzione sui due “pericoli” maggiori. “Pineto è una squadra completa, costruita per fare bene, che ha aumentato il suo livello – sottolinea Riccardo Goi – e ha saputo fare uno step in più grazie agli innesti di Allik, che l’anno scorso ha vinto il campionato con Cuneo, e dell’opposto Krauchuk, finalista due annate fa con Siena”. Due giocatori che figurano anche nella top five dei migliori battitori. L’estone è secondo con 34 ace, l’opposto brasiliano è quinto con 21: da loro il maggior contributo per il secondo posto dell’Abba nella classifica di questo fondamentale con 79 ace, sei in più di quelli messi a segno dalla Consar, dove guida Antonino Russo con 26 punti dalla linea dei nove metri.

A dirigere questa sfida, la settima nella storia tra le due squadre (il bilancio annovera 5 successi di Ravenna e uno di Pineto, nell’annata scorsa), saranno Sergio Jacobacci di Pellestrina e Michele Marconi di Pavia. La partita sarà visibile in diretta streaming su DAZN gratuitamente e in differita martedì 6 gennaio alle 15 sul canale 78 di TeleRomagna.