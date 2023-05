Sembrava aver riaperto la partita, la Consar Rcm, quando, sotto 2-0 e 19-17 nel terzo set, è stata capace di aggiudicarsi quel parziale con grande tenacia e caparbietà al sesto set ball e poi di piazzare subito un break di 4 punti all’alba del quarto. Lì però sono emerse la qualità e la continuità di gioco della Kemas Lamipel che ha rimontato e ridotto ogni spazio alla rimonta ospite, terminando con cinque giocatori del sestetto in doppia cifra E costringendo la squadra di Bonitta alla terza sconfitta consecutiva. Ravenna chiude in calo il 2022 ma si consola con il buon esordio di Swan Ngapeth (20 punti per lui) e con un altro score di lusso di Bovolenta (23 punti e top scorer del match).

I sestetti Bonitta lancia subito nella mischia il nuovo arrivato, Ngapeth, in coppia con Orioli, e rilancia titolare Arasomwan, al centro insieme a Comparoni. Confermata la diagonale Mancini-Bovolenta. Goi è il libero. Mastrangelo risponde con Coscione-Motzo, Andrea Truocchio e Vigil Gonzalez al centro, Maiocchi e Colli in attacco e Morgese libero.

La cronaca della partita La Consar Rcm è subito reattiva nel rimontare il 3-1 iniziale con un break di 4 punti che vale il +2 (5-7). Poi però subisce un controbreak e fatica a mettere in moto l’attacco. La compagine di casa governa il set e non concede spazi a Ravenna, vanificando il lavoro al centro di Comparoni e Arasomwan (4 punti a testa) e di Bovolenta (7 punti).

Si riparte nel secondo set con Monopoli nello starting six ravennate, ma la Consar Rcm non esc e dalle sue difficoltà. La Kemas Lamipel prende subito un margine di vantaggio (9-5) che Comparoni prova ad annullare con due muri consecutivi (12-10). Poi un errore dei biancorossi spinge Ravenna al -1 (12-11). La squadra di Mastrangelo riparte e si riporta sul +4 (17-13) e poi sul +5 (19-14) con un attacco vincente di Arguelles. Tutti gli sforzi della Consar Rcm, incarnati soprattutto dai punti di Bovolenta e di un Ngapeth in ascesa (5 a testa), si rivelano inutili. La Kemas Lamipel chiude il set ancora sul 25-22 con un punto di Motzo.

Reagisce la squadra di Bonitta che prende un vantaggio di due punti all’inizio del terzo set, pareggiato da un fortunoso tocco al centro di Colli per il 6 pari. Ngapeth piazza l’ace del nuovo +2 (6-8) ma i toscani ripristinano subito la parità (8-8) e poi si portano in vantaggio 12-10. Un gran muro di Comparoni vale la nuova parità a quota 15. L’ulteriore allungo dei toscani (19-17) viene smorzato da Ngapeth che poi mette a terra anche il pallone del 20 pari. Mancini piazza il muro del sorpasso (22-23) e Comparoni il punto del 23-24.Servono sei set ball alla Consar Rcm per fiaccare la resistenza dei padroni di casa e conquistare il parziale che riapre la gara.

E sulle ali dell’entusiasmo la Consar Rcm vola sullo 0-4 all’inizio del quarto set. La Kemas Lamipel si affida a Hanzic, si scuote e rosicchia due punti (4-6) e con Colli risale al -1 (6-7). L’ace di Motzo sigla la parità a quota otto. Hanzic al servizio fa saltare la difesa ospite (16-13): ci pensa Bovolenta a togliere dai 9 metri l’avversario. Sembra poter risalire la Consar Rcm ma un ace di Giovannetti e un muro asciugano le ultime risorse romagnole (19-15). Goi e compagni annullano due match ball ma poi si arrendono. Per la Consar Rcm è la terza battuta d’arresto consecutiva, per i Lupi Santa Croce è il sesto successo in sette partite casalinghe.

Il tabellino

Santa Croce sull’Arno-Ravenna 3-1 (25-22. 25-22, 28-30, 25-22)

KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE: Coscione 1, Motzo 21, Vigil Gonzalez 11, A. Truocchio 12, Maiocchi 12, Colli 11, Morgese (lib.), Compagnoni, Aguelles 1, Hanzic 4, Loreti (lib.), Giovannetti 1. Ne: Rossi. All.: Mastrangelo.

CONSAR RCM RAVENNA: Mancini 2, Bovolenta 23, Comparoni 13, Arasomwan 9, Orioli 10, Ngapeth 20, Goi (lib.), Monopoli, Orto, Pinali 2, R. Truocchio, Ceban. Ne: Chiella, Tomassini (lib.). All.: Bonitta.

ARBITRI: Prati di Pavia e Armandola di Voghera.

NOTE: Durata set: 33’, 32’, 39’, 30’ tot. 134’. Santa Croce (4 bv, 13 bs, 9 muri, 4 errori, 50% attacco, 61% ricezione, 26% perf.), Ravenna (2 bv, 20 bs, 14 muri, 9 errori, 48% attacco, 64% ricezione, 19% perf.). Spettatori 600.