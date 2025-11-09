Terza sconfitta su tre turni casalinghi per la Pietro Pezzi che lascia l’intera posta ai più quotati ospiti della Paolo Poggi.
Stesso sestetto di sette giorni prima per la Pietro Pezzi; coach Saporetti manda in campo Di Felice al palleggio, Dovganyuk opposto, Foschini e Visani al centro, Fabbri e Boscherini schiacciatori, Passanti libero.
Primo set di marca bolognese con gli ospiti che scappano 5-9 e 11-16, il gioco ravennate latita e il divario aumenta fino al 17-25 finale.
Nel secondo parziale i padroni di casa hanno un sussulto di orgoglio ma si tratta di un fuoco di paglia, dal 8-6 si passa al 11-17, nel finale i giallorossi recuperano alcuni punti ma i troppi errori non danno scampo per il finale di set che sorride ai felsinei 23-25.
Il terzo set è senza storia con la Pietro Pezzi che ne combina di tutti i colori lasciando strada libera alla Paolo Poggi che meritatamente chiude 15-25.
Dopo le prime cinque giornate di campionato la Pietro Pezzi si trova nella parte bassa della classifica; dunque sabato prossimo alle 20:30 a Modena contro la formazione locale del Modena Volley sarà scontro salvezza.
Pietro Pezzi – Paolo Poggi 0-3 (17-25, 23-25, 15-25)
Pietro Pezzi: Di Felice 1, Fabbri 1, Foschini 8, Passalacqua 3, Dovganyuk 9, Passanti L1, Boscherini 7, Morigi 0, Saffioti 0, Vitali 0, Visani 8, Gardini L2 n.e.
All. Saporetti