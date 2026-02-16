Inatteso stop per la capolista Olimpia Teodora, che cade per 3-0 sul campo dell’Anderlini Modena. Quello che doveva essere un impegno testa-coda tutto sommato abbordabile, si è trasformato nella seconda sconfitta stagionale per le Leonesse che, alle prese con qualche problema fisico, non sono riuscite a uscire, travolte dalla fisicità e dall’entusiasmo delle giovani guidate da Roberta Maioli, protagoniste di una super partita.

Ora per le ravennati sarà fondamentale resettare e rialzarsi fin da sabato prossimo nella partita casalinga contro San Giorgio Piacentino (fischio d’inizio ore 17 al PalaCosta di Ravenna).

La partita

Nel primo set si parte senza break, poi Modena va avanti grazie alla centrale Guerra. La ricezione Olimpia è precisa (91% di positività, 45% perfetta), ma non riesce a tradurre l’efficienza in attacco. Ospiti avanti fino al 17-16, poi le padrone di casa trovano lo sprint vincente fatto di belle difese e attacchi potenti e coraggiosi. Dal 19 pari un gran break di 6 punti a 0 regala l’1-0 ad Anderlini (25-19).

Le Leonesse provano a scuotersi nel secondo set (8-5), ma dopo il time out della panchina di casa lo strappo viene ricucito (9-9). La difesa di Modena sale di livello, mentre Olimpia fa fatica a mettere palla a terra e Rizzi ferma il gioco sul 12-14. Modena scappa fino al 18-15 (muro di Penati su Monaco) e sul 20-16 è di nuovo time out Ravenna. Tre punti consecutivi riaccendono il finale di set e le ospiti trovano addirittura il sorpasso sul 22-21, cominciando a sperare in una inversione di tendenza del match. Un paio di errori regalano però il primo pallone del 2-0 a Modena. Monari sbaglia dai 9 metri, ma le giovani di casa non mollano la presa e alla terza occasione l’attacco out di Monaco chiude il set (27-25).

Una vera mazzata per le ravennati, che partono avanti (6-3) anche nel terzo, ma sembrano patire oltremodo la tenacia delle avversarie. Le giovani avversarie giocano a meraviglia sulle ali dell’entusiasmo e, dopo l’ultimo vantaggio giallorosso sul 9-7, il turno al servizio della banda Penati frutta un devastante 10-0 che spacca il parziale. Dentro Balducci per Monaco, ma ormai la partita è scappata e finisce senza più sussulti (25-15).

Il tabellino

Moma Anderlini Modena – Olimpia Teodora Ravenna 3-0 (25-19, 27-25, 25-15)

Anderlini: Guerra 16, Sartori 5, Jakic 5, Monari 11, Rademacher 7, Penati 11, Cornelli (L). N.e.: Cervi (L), Mazzieri, Gollini, Rinieri, Fino, Bampi. All.: Maioli. Ass.: Fregosi.

Olimpia Teodora: Franzoso (L), Poggi 4, Marchesano 6, Monaco 5, Boninsegna 13, Fabbri 8, Casini 8; Balducci. N.e.: Ratti, Bendoni, Piani. All.: Rizzi. Ass.: Falco.