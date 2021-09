La Conad Olimpia Teodora ringrazia Flavia Assirelli che, dopo la semifinale playoff raggiunta nella scorsa stagione a Ravenna, ha deciso di appendere le ginocchiere al chiodo e ritirarsi dall’attività agonistica. A lei va un grande abbraccio e un grosso in bocca al lupo per il futuro da parte di società, staff ed ex compagne.

Un addio al volley giocato, ma non alla famiglia Olimpia Teodora, in quanto Flavia resterà al fianco della squadra ravennate collaborando nell’area relativa alla comunicazione social.