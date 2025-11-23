Passo falso della Fenix Energia, caduta 3-0 in casa della Pallavolo Ozzano, al termine di un match giocato al di sotto delle proprie capacità.

“Il risultato è giusto – sottolinea coach Loris Polo – Abbiamo giocato il primo set poi abbiamo fatto poco altro. Siamo stati poco uniti e troppo confusi, mentre i nostri avversari hanno giocato una grande partita. È stata una giornata storta e ora dobbiamo reagire subito per ritrovare le nostre caratteristiche che non sono quelle viste in questa gara. Un passo falso non è una tragedia, ma questa sconfitta deve farci capire che dobbiamo essere più squadra”.

Nel prossimo turno la Fenix Energia giocherà sabato 29 novembre alle 17 in casa con la Nuova Pallavolo Collemarino.

Pallavolo Ozzano – Fenix Energia Faenza 3-0 (25-22; 25-18; 25-18)

OZZANO: Lussaffi ne, Tiganciuc ne, Penzo 8, Chinni 15, Bergonzini 10, Stefanelli 3, Guerra 8, Geminiani, Munteanu ne, Ronchi ne, Malaguti 13, Nepi, Lolli ne, Gallet ne. All.: Frascari

FAENZA: Cavallari 1, Galassi 5, Morelli 1, Goni, Calderoni (L1), Missiroli 13, Nika 3, Gallegati, Francesconi 7, Altini, Esposto 5All.: Polo

ARBITRI: Gennari – Biniasewski

NOTE. Ozzano Punti in battuta: 7; Errori in battuta: 13; Ace subiti: 5; Muri: 8

Faenza. Punti in battuta: 5; Errori in battuta: 6; Ace subiti: 7; Muri: 0