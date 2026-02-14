La Fenix Energia ritorna alla vittoria davanti ai suoi tifosi superando 3-1 il De Mitri Fermo, squadra che ha dimostrato di avere qualità nonostante la posizione in classifica.

“Dovevamo vincere e siamo stati bravi a farlo, ma è stata una partita molto dura dove si è sentita la tensione come era prevedibile – spiega coach Loris Polo -. Affrontavamo una squadra in fondo alla classifica che ha comunque dei valori e dimostra quanto il campionato sia duro e non si possa mai sottovalutare nessuno. Era fondamentale ritornare a vincere in casa nostra e sono molto contento della prestazione.

Siamo partiti bene nei primi due set, soprattutto nel secondo, dove sapevamo quello che dovevamo fare perché avevamo dei riferimenti. Nel terzo invece ci siamo incartati alla fine: Fermo è stata brava a murarci, come ha fatto molto bene per tutta la gara, e noi abbiamo sempre mantenuto la lucidità. Il quarto è stato una battaglia: siamo partiti male, ma siamo sempre stati concentrati e alla fine abbiamo vinto, conquistando tre punti davvero importanti”.

Nel prossimo turno la Fenix Energia ritornerà in campo sabato 21 febbraio alle 18 in casa del Viva Volley Tortoreto.

Fenix Energia Faenza Vs De Mitri Fermo 3-1 (25-20; 25-12; 22-25; 25-21)

FAENZA: Cavallari 2, Galassi ne, Morelli 8, Goni 1, Calderoni (L1), Missiroli 21, Nika 20, Francesconi 20, Altini ne, D’Agostino 7. All.: Polo

FERMO: Dalhis 7, Scagnoli 5, Blasi 8, Gattafoni, Ferranti ne, Calza 2, De Angelis, Amenta 5, Tiberi 14, Moretti (L1), Valentini 8, Matteucci ne. All.: Cacciottolo

ARBITRI: Rizzi – Ferri

NOTE. Faenza: Punti in battuta: 17; Errori in battuta: 10; Ace subiti: 4; Muri: 6

Fermo: Punti in battuta: 4; Errori in battuta: 3; Ace subiti: 17; Muri: 9