Seconda vittoria consecutiva per la Fenix Energia. Le faentine superano 3-0 il Viva Volley Tortoreto, mostrando importanti passi avanti dal lato della crescita del gruppo e del carattere. Il match è stato molto combattuto, con la Fenix Energia che si è aggiudicata sempre parziali punto a punto, riuscendo a vincere il terzo set 26-24 ai vantaggi grazie ad una grande rimonta.

“Ormai ci siamo resi conto che il livello del girone è medio alto e che tutte le squadre hanno giocatrici di riferimento importanti e giovani interessanti – sottolinea coach Loris Polo -. Tortoreto è un mix di gioventù ed esperienza ed è una squadra completa. Sapevamo di doverci mettere attenzione e lo abbiamo fatto nei primi due set dove abbiamo messo in campo quello che avevamo preparato. Le ragazze sono state brave, hanno giocato con tranquillità e lucidità. Ottimo è stato il terzo perché sotto 12-18, grazie ai nostri punti di forza abbiamo recuperato il set e vinto 3-0. È un grande risultato ed è la seconda vittoria di fila: trascorriamo quindi un week end con il sorriso”.

Nel prossimo turno la Fenix Energia giocherà sabato 1 novembre alle 17 al PalaBubani contro Cervia.

Fenix Energia Faenza – Viva Volley Tortoreto 3-0 (25-23; 25-20; 26-24)

FAENZA: Cavallari 6, Galassi 8, Morelli, Goni ne, Calderoni (L1), Missiroli 16, Nika 11, Gallegati ne, Francesconi 9, Altini ne, Esposto 13. All.: Polo

TORTORETO: Ronzitti 0, Passamonti ne, Betti 3,

Imprescia 14, Marcatilli, Troilo 3, Ragni 3, Ciardelli, Ricci 5, Merlini 6, Bratti (L1), Cuccù 7, Schiantabasti 1,

Diodato. All.: Chiovini

ARBITRI: Mariotti – Porti

NOTE. Faenza Punti in battuta: 8; Errori in battuta: 10; Ace subiti: 3; Muri: 5.

Tortoreto Punti in battuta: 3; Errori in battuta: 3; Ace subiti: 8; Muri: 4.