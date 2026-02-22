Vittoria di carattere e tre punti che valgono oro per la Fenix Energia Faenza, capace di imporsi 3-1 sul campo del Viva Volley Tortoreto al termine di una gara intensa e combattuta.

Una trasferta tutt’altro che semplice, come sottolinea coach Loris Polo: “Tortoreto è una squadra molto esperta, che sa gestire i momenti difficili e gioca in un palazzetto caldo. Inoltre era la nostra trasferta più lunga del campionato. Le premesse per una giornata complicata c’erano tutte, ma siamo stati bravi a trasformarla in una prova molto positiva”.

Partenza in salita, poi la rimonta

Le faentine hanno faticato nel primo set, perso 25-17, pagando un avvio contratto. Dal secondo parziale in avanti, però, la squadra ha cambiato marcia: pareggio con il 25-21, poi grande reazione nel terzo set, recuperato dopo un inizio difficile e chiuso 25-23. Nel quarto parziale la Fenix ha preso subito il largo, amministrando il vantaggio fino al 25-20 finale.

“È un risultato di vitale importanza – aggiunge Polo – perché in un campionato così equilibrato i punti in trasferta valgono doppio. La classifica è corta, ma stiamo lavorando con grinta nonostante qualche difficoltà e lo stiamo dimostrando in campo”.

I protagonisti

Prestazione corale per Faenza, con Missiroli top scorer a quota 17 punti, ben supportata da Nika e Francesconi (14 a testa) e da Galassi (12).

Nel prossimo turno la Fenix Energia tornerà in campo sabato 28 febbraio alle 18, in trasferta contro la My Mech Cervia Volley.

Il tabellino

Viva Volley Tortoreto – Fenix Energia Faenza 1-3 (25-17; 21-25; 23-25; 20-25)

TORTORETO: Ronzitti 7, Passamonti ne, Betti 1, Imprescia 11, Marcatilli ne, Troilo 1, Ragni 3, Ciardelli 2, Ricci 3, Merlini 11, Bratti ne, Cuccú 12, Stafa ne. All.: Chiovini

FAENZA: Cavallari 6, Galassi 12, Morelli ne, Calderoni (L1), Goni 4, Missiroli 17, Nika 14, Francesconi 14, Altini ne, Spada 6. All.: Polo

ARBITRI: Palombella – Tragni