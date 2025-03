Giornata da dimenticare per la Fenix Energia in casa della Retina Cattolica, dove ha perso con un netto 0-3. Un passo falso netto che può capitare durante una stagione e ora l’importante è farne tesoro per ritornare in campo dalla prossima gara con ancora maggiori motivazioni.

“Non ha funzionato niente e sono deluso – dice coach Mirko Mancini -. Abbiamo giocato la partita peggiore dell’anno e non me lo so spiegare. Due settimane fa avevamo battuto Rimini che era prima in classifica, mentre con Cattolica non siamo mai scesi in campo ed infatti non ho mai avuto l’impressione di restare in partita come ampiamente dimostrano i parziali. Temevo che proprio la vittoria con Rimini ci rendesse troppo tranquilli e sereni e così è stato e anche avere una settimana di pausa del campionato non ha aiutato, ma non è una giustificazione. Non abbiamo fatto in partita quello che avevamo preparato in allenamento e questo mi rattrista parecchio. Le uniche note positive sono le prestazioni di Calubani, che ha giocato bene soprattutto in difesa in un ruolo non suo, e chi è entrata dalla panchina che ha sempre fatto meglio di chi era in campo. Dobbiamo rialzare subito la testa”.

Nel prossimo turno la Fenix Energia giocherà sabato 8 marzo alle 20.30 in casa con il Fusignano Volley.

Retina Cattolica – Fenix Energia Faenza 3-0 (25-17; 25-17; 25-14)

FAENZA: Calubani 2, Zannoni 4, Bartoli 7, Roncasaglia, Sbarzaglia, D’Agostino 1, Giorgi, Merendi, Enabulele 7, Monti, Spada 4, Seganti (L1), Ronchi (L2). All.: Mancini