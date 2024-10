Continua la marcia di avvicinamento della Fenix Energia Faenza al campionato, che inizierà sabato 12 ottobre alle 17 al PalaBubani contro la Sammartinese. Nei giorni scorsi la squadra di coach Polo ha giocato il triangolare “Trofeo Volley Settembre Castellano” a Castel San Pietro dove ha battuto 2-0 (25-23; 25-17) le padrone di casa del Volley Castello e 2-2 la Liverani in Volley Lugo (17-25; 25-21; 15-12) e ha pareggiato 2-2 (25-22; 14-25; 26-24; 8-15) nell’amichevole disputata in casa della Sammartinese. Il gioco mostrato dalle giocatrici ha lasciato ottime sensazioni per il futuro.

“Stiamo lavorando bene e c’è grande impegno da parte di tutte – sottolinea coach Loris Polo – e quindi non posso che essere soddisfatto di quello che stiamo facendo. Ci sono però molti aspetti in cui dobbiamo migliorare. Anche nelle ultime partite abbiamo dimostrato di alternare ottime fasi di gioco ad errori banali ed inoltre ho detto alle giocatrici che mi sarei aspettato che mi mettessero più dubbi riguardo alla formazione da schierare.

Tutto il gruppo lo reputo molto valido, ma sto vedendo che quando escono le titolari e faccio dei cambi, ci sciogliamo e cala il rendimento. È una questione di atteggiamento e di concentrazione e sono convinto che con il lavoro anche questi problemi saranno risolti”.

La Fenix Energia giocherà domani a Casalecchio di Reno contro la Masi l’ultima amichevole prestagionale per poi concentrarsi sul campionato.