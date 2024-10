Esordio dolcissimo per l’Olimpia Teodora nel campionato di B1. Due punti strappati, ma soprattutto una bellissima vittoria in trasferta contro una delle migliori squadre del girone, almeno sulla carta.

Le ravennati, nonostante un inizio contratto, trovano nel corso del match il loro miglior equilibrio, rimontando da sotto 2 set a 1 fino a uno splendido successo al tie break.

Il calendario non era stato tenero e per il debutto l’avversaria era di quelle toste, la ben attrezzata, Pieralisi Jesi, rinforzata rispetto a quella che la scorsa stagione fu in grado di raggiungere i playoff. Teatro della sfida il PalaTriccoli, il bellissimo impianto che pur non di recente costruzione mantiene il proprio fascino e che nel 1992 vide l’ultimo storico trionfo delle “Imperatrici”, il Mondiale per Club.

La partita

Al fischio d’inizio Coach Rizzi può contare su tutte le effettive in rosa e decide di scendere sul parquet con il 6+1 più utilizzato in precampionato: Chiara Poggi al palleggio con opposta Ilaria Casini, la capitana Martina Pirro e Sara Gabrielli gli altri esterni, centrali Sara Marchesano e Ada Fabbri, libero Ludovica Franzoso.

La squadra di casa diretta da coach Luciano Sabbatini si schiera con capitan Peretti in regia, Moretto opposta, Castellucci e Paolucci in posto 4, centrali Canuti e Milletti, libero Cecconi.

La tensione ad inizio gara è palpabile tra le fila ravennati. Nonostante Jesi sia piuttosto fallosa soprattutto al servizio (saranno ben 11 gli errori nel parziale di cui 7 dai 9 metri), prende il largo fin dai primi palloni grazie ad una difesa su altissimi livelli. Ravenna balbetta in ricezione, non trova sbocchi oltre alla palla “dietro” per una positiva Casini, soffre e solo nel finale del set inizia ad intravvedere soluzioni. Jesi controlla e va agevolmente sull’1-0 (25-20).

Si torna in campo e l’Olimpia si scuote dal torpore. Parte avanti e nonostante il gioco non scorra fluido, gli scambi si fanno più battagliati. Si gioca punto a punto in questa fase della gara fino a quando sul servizio sempre incisivo di Fabbri (ben 5 aces diretti nel match) portano le ospiti a +4 (8-12). Ora le squadre si affrontano a viso aperto spingendo al massimo, pochissimi gli errori da ambo le parti, ma le leonesse non mollano la presa aumentando via via il margine e raggiungendo il meritato 1-1 (17-25).

Jesi parte meglio (4-0 e 6-2) nel terzo parziale grazie ad una ottima presenza a muro. Rizzi rimescola le carte inserendo Balducci in posto 4 e la classe 2004 ha un buon impatto sul match. Così l’Olimpia Teodora sembra reagire, ma un ulteriore strappo delle locali (12-7) costringe il coach a spendere il secondo time out. Jesi doppia Ravenna (14-7), ma subisce la rimonta giallorossa fino addirittua al -1 (19-18). Le padrone di casa però piazzano un parziale di 6-1 che chiude i conti e le riporta in vantaggio nel computo dei set: 2-1 (25-19).

Un lungo scambio apre il 4º set, Ravenna se lo aggiudica e da questo momento questo tipo di azioni con molte difese e contrattacchi saranno praticamente tutte ad appannaggio delle romagnole. Saranno proprio le difese estenuanti a creare problemi alle locali che iniziano ad accusare evidenti segni di stanchezza. In attacco, accanto ad una Casini superlativa, salgono di tono anche Pirro e le centrali, con Marchesano che si fa sempre più sentire a muro (4 punti diretti nel fondamentale ma anche tanti “tocchi” che consentono rigiocate). Strappo importante per l’Olimpia, che con un 7-1 di parziale si porta 15-8. Il set è indirizzato, il vantaggio si dilata fino al 12-23 e la conclusione al tie break è inevitabile: 2-2 (17-25).

Una Pieralisi in evidente difficoltà si porta comunque sul 2-0 in avvio. Rizzi ferma subito il gioco e trova dalle sue ragazze le risposte giuste: le ospiti tornano a macinare gioco e riportano l’inerzia dalla loro parte. Sorpasso al punto 5 con l’ennesima “bomba” di Ilaria Casini (top scorer della partita con ben 25 punti) e cambio campo sull’8-5 con la “pipe” di Pirro. Le leonesse sono ormai in totale controllo, sciolte, efficaci e ancora fresche atleticamente, non lasciano più nulla e colgono un meritatissimo successo per 2-3 (8-15).

Il commento

La grande soddisfazione per una vittoria su un vampo difficilissimo traspare evidente dalle parole di coach Rizzi a fine partita: “Siamo partite con tanta tensione addosso per l’emozione del debutto in campionato. Non ci siamo espresse subito al meglio ma dopo il primo set abbiamo iniziato a ritrovare le sicurezze che stiamo costruendo con Fabio (Falco, ndr) giorno dopo giorno con tanto lavoro in allenamento. Questo ci ha fatto ritrovare fiducia e la nostra partita è cambiata. Una ottima prova di carattere, grande voglia di vincere e il gioco ci hanno permesso di portare a casa una vittoria contro un avversario molto attrezzato. Ora pensiamo alla prossima partita con fiducia”.

Il tabellino

PIERALISI JESI – OLIMPIA TEODORA RAVENNA 2-3 (25-20,17-25,25-19,17-25, 8-15)

Pieralisi Jesi: Cecconi (L1), Quarchioni 2, Paolucci 9, Peretti (K) 4, Castellucci 15, Canuti 12, Papagno 1, D’Amore 1, Milletti 13, Moretto 13. N.e. Girini (L2), Marcelletti. All.: Sabbatini. Ass.: Valeri.

Olimpia Teodora: Franzoso (L1), Poggi 5, Marchesano 9, Toppetti, Pirro (K) 16, Fabbri 10, Casini 25, Gabrielli 2, Nika, Balducci 4. N.e. Fusaroli, Benzoni, Bendoni, Piraccini (L2). All.: Rizzi. Ass.: Falco.

Prossimo turno

Seconda di campionato e primo turno casalingo sabato 19 ottobre dove al PalaCosta alle 17 arriverà la Cortina Express Imoco, squadra juniores della “cantera” Imoco, fucina di moltissimi talenti e da alcuni anni scudettata in categoria. Certamente ci sarà da divertirs