Prima in casa da sogno per l’Olimpia Teodora che bissa la vittoria all’esordio in campionato superando con un netto 3-0 la Moma Anderlini Modena. Davanti a un PalaCosta ricco di pubblico, la squadra giallorossa impressiona per solidità, controllando dall’inizio alla fine tutti e tre i parziali anche senza giocare una pallavolo perfetta, quindi con ancora margini di miglioramento per il futuro.

La miglior sorpresa arriva però domenica pomeriggio: grazie agli altri risultati infatti, le Leonesse si ritrovano da sole a punteggio pieno in vetta alla classifica del Girone B di Serie B1.

La partita

Al fischio d’inizio Coach Rizzi conferma il sestetto titolare con Poggi-Casini diagonale, Boninsegna e Monaco in posto 4, Marchesano e Fabbri al centro, e la capitana Franzoso libero.

Con l’entusiasmo dell’esordio casalingo l’Olimpia Teodora va subito avanti 3-1, ma l’Anderlini ricuce un paio di volte i tentativi di break ravennati (4-4 e 6-6). Le ospiti commettono però qualche errore di troppo, mentre Ravenna difende con attenzione e allunga sul 10-7. Il momentaneo 13-12 illude le emiliane, ma la squadra di Rizzi è perfetta al centro e riguadagna vantaggio punto su punto (19-14 e poi 21-15). Il set è ormai indirizzato e l’1-0 è giallorosso (25-18)

Due ace di Fabbri scavano subito il solco in avvio di secondo periodo, con il muro di Marchesano che vale il 4-1. Le ospiti restano a contatto sull’8-7, ma come nel parziale precedente Ravenna scappa pian piano, prima sul 12-9, poi sul 15-10. Le giallorosse commettono alcune sbavature, ma non concedono nulla in cambio palla e il set scivola via fino al 23-17, prima di concludersi per 25-19 (2-0).

Il terzo parziale si apre sulla falsa riga del precedente: Olimpia mette pressione al servizio e con 3 ace consecutivi di Boninsegna vola sul 6-2. Le giovani dell’Anderlini ci provano (9-7), ma la partita è ormai un monologo giallorosso e il muro di Marchesano lancia la fuga decisiva sul 14-9. Le Leonesse allungano fino al 19-10 e gestiscono il finale, con la partita che si chiude 25-18 e 3-0.

Il tabellino

Olimpia Teodora Ravenna – Moma Anderlini Modena 3-0 (25-18, 25-19, 25-18)

Olimpia Teodora: Franzoso (L), Poggi 3, Marchesano 10, Monaco 3, Boninsegna 13, Fabbri 12, Casini 11; Balducci. N.e.: Ratti, Bendoni, Piani. All.: Rizzi. Ass.: Falco.

Anderlini: Guerra 12, Monari 7, Gollini, Bianco, Rademacher 4, Penati 2, Cornelli (L); Cervi, Jakic, Mazzieri 5, Rinieri 8, Manicardi. N.e.: Fino, Citelli (L). All.: Maioli. Ass.: Da Rold.