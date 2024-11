Ravenna per la prima fuga, Brescia per il sorpasso. E’ solo l’ottava giornata d’andata del campionato di A2 ma la sfida al vertice tra Consar e Consoli Sferc, ovvero tra le prime due in classifica, in calendario domani alle 18 al Pala De Andrè (diretta streaming su Volleyballworld.tv e differita martedì alle 15 sul canale 78 di Tele Romagna) potrebbe già indicare una direzione.

Entrambe le squadre sono fin qui andate sempre a punto: ne ha messi insieme 17 la Consar con lo score di 6 vittorie e una sconfitta al tie-break, ne ha 15 la formazione lombarda con 5 successi e due ko, entrambi al quinto set. “Siamo alla vigilia di una partita importante contro una squadra costruita per grandi obiettivi – commenta il coach della Consar, Antonio Valentini – con giocatori di esperienza in tutti i reparti, il cui valore non lo scopriamo certo noi. E’ uno scontro al vertice, è vero, ma credo che dal nostro punto di vista sia una partita come le altre per cercare di avvicinarci al raggiungimento degli obiettivi che ci siamo dati. La affronteremo senza pressione e senza timori, con la mente leggera. Il percorso che stiamo facendo mi piace e ci piace ma sappiamo che dobbiamo ancora lavorare tanto”.

Alcuni dati delle classifiche generali di Legavolley legittimano il primato della Consar, come il terzo posto nella graduatoria di squadra a muro e in battuta (qui il Brescia è secondo) e come il terzo posto individuale di Russo al servizio e il quarto di Copelli a muro. In questa gara poi Alessio Tallone e Riccardo Copelli rincorrono due traguardi personali: i 900 attacchi vincenti in carriera in tutte le competizioni per il primo (gliene mancano due) e i 1600 punti in carriera per il secondo, oggi è a -10.

“Il tema di un servizio il più efficace possibile lo stiamo affrontando fin dai primi giorni – ricorda Valentini – perché lo ritengo, e l’ho detto più volte, un fondamentale rilevante. I numeri della squadra e di ‘Russo non mi sorprendono. Lui sta facendo un lavoro rilevante al servizio e nella gestione del gioco della squadra. Tutte le battute vincenti mi fanno piacere e i ragazzi sanno che sul servizio c’è uno degli obiettivi di squadra che ci siamo ripromessi di ottenere: ci vorrà tempo. Abbiamo ben chiaro dove siamo e come stiamo andando”.

Dentro un roster bresciano pieno di talento, esperienza e qualità, gli occhi dei tifosi ravennati saranno maggiormente indirizzati verso i tre ex di giornata: Giacomo Raffaelli, tre annate a Ravenna con tanto di Challenge Cup vinta, Oreste Cavuto e Alex Erati, in maglia giallorossa rispettivamente nel 2019/20 e nel 2021/22.

“Arriviamo a questa sfida con una buona e intensa settimana di allenamento. Possiamo aspettarci una partita lunga visto che noi fin qui abbiamo giocato 3 tie break e loro 4 – conclude il coach ravennate – e siamo preparati per stare tanto in campo. Credo che comunque sarà una gara bella da vedere e quindi mi auguro di trovare al Pala De Andrè un bel po’ di pubblico in più perché credo non rimarrà deluso dalla qualità del match che potrebbe venire fuori”.

Gli arbitri. La partita sarà diretta da Sergio Jacobacci di Pellestrina, che ha arbitrato anche il match d’esordio di questo campionato tra Consar e Fano, e Anthony Giglio di Trento.

Scuole al Pala De Andrè Domani a seguire dalle tribune la partitissima ci saranno anche gli alunni di quattro istituti scolastici della città: la scuola media Montanari e le scuole primarie Randi, Riccardo Ricci e Morelli, che potranno così partecipare ad un pomeriggio di sport che si annuncia bello ed emozionante.

L’iniziativa. Il Porto Robur Costa 2030 è tra le società sportive che ha deciso di aderire a Movember Romagnolo, la campagna che ogni anno, nel mese di novembre, lo Ior (Istituto oncologico romagnolo) promuove con l’obiettivo di sensibilizzare sul tema della prevenzione dei tumori maschili e raccogliere fondi da destinare allo Ior e all’Irst. All’interno del Pala De Andrè saranno presenti alcuni volontari dell’Istituto con un banchetto nel quale si potranno acquistare le t-shirt simbolo dell’iniziativa e trovare i baffi della prevenzione realizzati dallo Ior.