La Consar torna a vincere. A Porto Viro, nella prima gara del girone di ritorno del campionato di A2, la formazione ravennate si impone 0-3 sfoggiando una prestazione di sostanza e carattere, una forte voglia di vincere, un’ottima gestione del cambio palla e ritrovando nel secondo set efficacia al servizio. L’Alva Inox 2 Emme Service, al quarto ko di fila, fa quello che può: se la gioca punto a punto nel primo set, in cui non concretizza due occasioni ai vantaggi, ma poi cede e non trova più il modo di impensierire Ravenna che fa valere la sua superiorità in tutti i fondamentali. Tra i nerofucsia spiccano Pinali e Magliano, con 13 punti a testa. La Consar, nella quale spicca la coppia bulgara con Dimitrov, mvp con 18 punti e 65% in attacco, 4 muri e un ace, e Valchinov, 12 punti e 56% in attacco, sale così in doppia cifra nel computo delle vittorie e da questa sera con 31 punti è a -1 dalla coppia di testa formata da Pineto e Prata.

La cronaca della partita Il mancato arrivo in tempo del transfer impedisce alla squadra di casa di poter utilizzare il nuovo arrivo, Jan Klobucar. Un solo cambio rispetto all’ultima partita nei due sestetti: il coach di Porto Viro Matteo Bologna si affida in attacco a Chiloiro al posto di Pedro. L’Alva Inox 2 Emme Service piazza subito un parziale di tre punti dopo il primo attacco vincente della Consar che poi con un ace di Zlatanov aggancia la parità a quota 3. Segue una lunga fase di cambio palla, con diversi errori al servizio da entrambe le parti, spezzata da un attacco di Dimitrov e da un muro poderoso di Valchinov per il +2 Consar (9-11). Pinali apre un break di tre punti per i suoi (14-12), fermato da Dimitrov. Nuovo +2 nerofucsia con l’ace di Magliano (18-16). Ancora Dimitrov sugli scudi con il tocco del 20 pari e nuova fase punto a punto, con l’Alva Inox che annulla un set ball, la Consar due e poi al suo secondo vantaggio Ravenna chiude con due muri di Zlatanov e Dimitrov.

Show di Russo in battuta all’inizio del secondo set, con quattro ace consecutivi e un turno che frutta altri tre punti (0-7). Con Pedro in campo per Chiloiro prova a reagire la squadra di casa, che recupera due lunghezze (6-11) ma Goi e compagni con un efficace gioco non concedono spazi al tentativo di rimonta e conquistano anche il secondo set.

E la Consar fa valere la sua forza anche nel terzo set in cui spezza l’equilibrio iniziale con un break di quattro punti per il 2-6. Dimitrov sigla l’ace del +5 (4-9) e Russo e Valchinov danno l’accelerata per la fuga verso la vittoria (6-13) gestendo al meglio il largo vantaggio con un efficace cambio palla, messo in dubbio solo nel finale quando Pinali segna due punti di fila avvicinando i suoi (18-22). Lo 0-3 finale sancisce la decima vittoria stagionale della Consar che ora può affrontare con serenità la settimana che porta ai tre impegni in otto giorni: Macerata il 18, Lagonegro in Coppa il 21 e Taranto in trasferta il 25.

Il commento di coach Valentini “Sono contento per la prestazione. Abbiamo fatto una buona partita, venivamo da un momento in cui alcune cose non ci riuscivano, oggi abbiamo ritrovato la vittoria. I ragazzi mi sono piaciuti per come sono riusciti a tenere alta la concentrazione nel primo set, soprattutto nelle fasi finali, per l’approccio al secondo set e per la bella gestione delle fasi di cambio palla”.

Il tabellino

Porto Viro-Ravenna 0-3 (26-28, 19-25, 19-25)

ALVA INOX 2EMME SERVICE PORTO VIRO: Zonta, Pinali 13, Erati 5, Eccher 4, Chiloiro, Magliano 13, Morgese (lib.), Pedro 2, Brondolo, Mazzon. Ne: Maghenzani, Lamprecht (lib.), Sperandio, Milan. All.: Bologna.

CONSAR RAVENNA: Russo 6, Dimitrov 18, Bartolucci 5, Canella 7, Zlatanov 9, Valchinov 12, Goi (lib.), Gottardo, Bertoncello. Ne: Iurlaro, Ciccolella, Giacomini, Gabellini, Asoli (lib.). All.: Valentini.

ARBITRI: Adamo e Sumeraro di Roma.

NOTE: Durata set: 31’, 24’, 24’, tot. 79’. Porto Viro (3 bv, 10 bs, 3 muri, 11 errori, 42% attacco, 46% ricezione), Ravenna (7 bv, 20 bs, 10 muri, 7 errori, 56% attacco, 54% ricezione). Spettatori: 468. Mvp: Dimitrov.