Dopo l’eclatante successo di domenica scorsa contro la capolista Callipo che le ha permesso di acquisire la matematica salvezza, la Consar Rcm comincia domani da Reggio Emilia un mini-campionato in tre giornate per provare a raggiungere un altro traguardo: l’accesso ai playoff, mantenendo intanto quell’ottavo posto, riconquistato domenica dopo averlo raggiunto già in altre quattro occasioni (alla 10ª e 11ª, alla 20ª e 21ª mentre all’ottava giornata Ravenna è stata anche al sesto posto). “E’ chiaro che a questo punto la mente di tutti può andare a qualcosa di inaspettato però credo che sia molto importante pensare ad una partita alla volta senza guardare veramente troppo avanti perché il rischio di andare fuori giri è reale”. L’ammonimento di Marco Bonitta, coach della Consar Rcm, serve per non perdere di vista la difficoltà del match di domani, in programma alle 19, valido per la 24esima giornata del campionato di A2 Credem Banca (11esima del girone di ritorno) nel ‘mitico’ Pala Bigi di Reggio Emilia, contro una Conad, penultima in classifica con 23 punti, in serie negativa aperta di nove ko di fila (con tre punti conquistati) e alla disperata ricerca di punti per la permanenza in A2. Una Conad che da tre gare ha promosso a primo coach Fabio Fanuli salutando Luca Cantagalli. “Siamo concentrati, sicuramente l’adrenalina e la autostima dopo il successo di domenica scorsa sono salite, e nei ragazzi in settimana ho visto il giusto atteggiamento, senza troppa euforia. Vogliamo fare una bella partita a Reggio e portare via il massimo che possiamo – assicura Bonitta – sapendo che comunque incontriamo una squadra che giocherà con il coltello tra i denti perché deve ancora raggiungere il suo obiettivo e avrà grande furore. E’ necessario lasciare da parte ogni pensiero e concentrarsi solo questa gara che sarà piena di insidie”.

Match speciale per il capitano della Consar Rcm, Riccardo Goi, che a Reggio Emilia ha disputato tre stagioni consecutive in A2 (dal 2010/11 al 2012/13) per poi approdare a Ravenna voluto proprio da Bonitta che lo aveva allenato nella prima annata reggiana e a sua volta con tre annate alle spalle tra Reggio e Cavriago. Ma a ingrossare la fila degli ex c’è anche Alberto Elia, una stagione a Ravenna nel 2018/19.

La partita, che sarà diretta da Marotta di Prato e Prati di Albuzzano (PV), sarà trasmessa in diretta da volleyballworld.tv e in differita mercoledì alle 22.45 su Teleromagna sport canale 78.

Ieri sono stati sorteggiati i gironi di qualificazione per le Olimpiadi di Parigi 2024. E la nazionale femminile della Slovenia, di cui Bonitta è il ct alla guida di uno staff che parla ravennate, avrà tra le sue avversarie nel girone che si disputerà in Polonia anche l’Italia, oltre alle campionesse olimpiche degli Stati Uniti. E Bonitta si concede una digressione. “Intanto è importante affrontare il girone in Europa perché significa non dover fare un adattamento importante al fuso orario. Poi, la sfida contro l’Italia sarà sicuramente suggestiva, emozionante ma impari. Ho un gruppo molto giovane di ragazze e affrontiamo questo girone per fare una bellissima esperienza, sperando di vincere qualche partita”.