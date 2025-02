Tornare a vincere per affrontare al meglio il rush finale della regular season, per riscattare la sconfitta dell’andata, per non perdere contatto con le due squadre che la precedono e per raggiungere un primo traguardo certo: la matematica certezza di disputare i playoff. Ha tanti buoni motivi la Consar per riprendere confidenza con la vittoria nel match di domani pomeriggio al Pala De Andrè (si gioca alle 18) contro l’Abba Pineto per la 22esima giornata, nona del girone di ritorno, del campionato di A2 Credem Banca. La compagine abruzzese, al momento, è ottava in classifica, prima delle escluse dai playoff, con 31 punti, 13 di distacco dalla Consar che è terza. Un successo renderebbe la squadra di Valentini irraggiungibile per chi si trova all’ottavo posto, quando poi sarebbero disponibili solo 12 punti.

“Noi continuiamo a guardare la classifica fino a un certo punto – conferma il vice allenatore della Consar Saverio Di Lascio – mentre ci concentriamo di più su ciò che la squadra deve continuare a fare per affrontare al meglio questa parte finale di campionato. Veniamo da due risultati non positivi ma la buona prestazione a Brescia ci ha dato segnali confortanti di crescita rispetto al match con Aversa e abbiamo lavorato in settimana proprio sulla base di quanto ci ha offerto il match di domenica scorsa. Siamo determinati a fare una partita tecnica contro un avversario tosto e difficile come Pineto”.

Anche l’Abba affronta questo match con alte motivazioni. Anche la formazione allenata da Simone Di Tommaso, che proprio a Ravenna ha chiuso la sua carriera da giocatore, è reduce da due sconfitte di fila e punta a invertire la rotta e insegue un posto nei playoff, trovandosi a un punto dal settimo posto, occupato da Siena e a cinque dal quinto, in cui si trova Cuneo. “All’andata, sfruttando anche l’abitudine a giocare nel proprio palazzetto, l’Abba si è presa i tre punti e noi abbiamo fatto molta fatica – ricorda il vice coach – e grazie a quella vittoria poi è cresciuta sotto tutti i punti di vista infilando vittorie e scalando posizioni in classifica. Non stupisce perché Pineto è squadra molto competitiva, ha saputo fare risultati contro squadre di alto livello e in generale ha un roster composto di ottimi elementi. Dobbiamo prepararci a disputare una gara difficile e insidiosa, ma vogliamo tornare a vincere per iniziare al meglio questo rush finale”.

Sarà un match importante per Riccardo Goi. Il capitano neopapà domani taglierà il traguardo delle 400 partite giocate in carriera in tutte le competizioni.

Duo arbitrale al femminile domani. A dirigere il match saranno, infatti, Giorgia Spinnicchia di Catania, e Giuseppina Stellato di Macerata Campania. La partita sarà visibile in diretta su VBTV, la piattaforma streaming di Volleyball World e differita martedì 28 alle 15 sul canale 78 di Tele Romagna.