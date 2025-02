Olimpia Teodora torna a casa con un punto dalla trasferta di San Donà di Piave al termine di una avvincente e lunghissima partita contro le dotatissime Under 18 di Imoco Conegliano.

La squadra di coach Gregoris, che non a caso sta disputando un ottimo campionato di B1, a riprova che alle indiscusse qualità fisiche del gruppo viene sapientemente abbinata una formazione tecnica di ottimo livello.

Si interrompe così, al termine di una splendida serata di pallavolo e con grandi meriti della squadra avversaria, la striscia di 5 vittorie consecutive che aveva trascinato Ravenna in zona tranquilla di classifica ed elevato il livello di gioco fatto di grande consapevolezza e tanto entusiasmo.

Con il punto guadagnato Olimpia Teodora consolida l’ottavo posto in graduatoria e può affrontare con la giusta serenità la nuova lunga trasferta prevista dal calendario a Teramo, contro la squadra fanalino di coda del torneo. Servirà la giusta concentrazione non dimenticando che le abruzzesi all’andata furono capaci di infliggere alle giallorosse uno stop casalingo.

La partita

Coach Rizzi si affida alla formazione base delle ultime settimane con la diagonale palleggio opposto con Chiara Poggi e Ilaria Casini, Martina Pirro e Vittoria Balducci in posto 4, Sarà Marchesano e Ada Fabbri centrali con Ludovica Franzoso libero. Le gialloblù di casa schierano la regista Manda con Orso opposto, Novello e Bacchin bande, Morone e Genovese al centro, libero Arici.

Imoco parte determinata (4-1), ma è la parallela di Casini che segna il 4 pari e segna l’ingresso delle leonesse nel match. Sconsigliato alle due squadre abbassare la guardia, perché le rispettive avversarie ne approfittano. Scambi mai banali, pochi gli errori e grandissime difese. Olimpia va a +2 (9-7) con la fast di Marchesano, ma il perentorio break di 4 punti delle “panterine” costringe Rizzi al primo time out. Muro di Casini (8 punti nel parziale, ma farà anche meglio nel 2º) per il nuovo aggancio a quota 12 e si apre una fase nella quale le squadre restano a contatto a suon di cambi palla. Gregoris ferma il gioco su un errore di Orso che manda le ospiti di nuovo sopra di due punti (18-16) e ottiene la risposta immediata delle sue ragazze, che mettono in difficoltà la ricezione ravennate. Imoco a +3 (23-20) pare aver dato l’accelerata giusta, ma emerge di nuovo il carattere delle leonesse che trovano la parità grazie a due cannonate di Casini, che poi mura Bacchin per il pareggio. Un incredibile scambio nato da un salvataggio di Balducci e chiuso da un granitico muro di Bendoni (subentrata a Fabbri) annulla il primo set ball gialloblù, ma alla terza occasione le padrone di casa chiudono il parziale 27-25.

Si riprende e Ravenna dimostra di aver superato subito la delusione per l’esito del set precedente: sull’incisivo sevizio di Fabbri (2 aces diretti) costruisce un break di 5 punti, poi, con il primo tempo di Marchesano e l’ace di Casini, vola 8-2. Buon vantaggio da gestire? In questa partita è impossibile, le locali riprendono a macinare gioco con strenue difese e attacchi potenti e si rifanno sotto già a quota 11. Si ritorna nel mood del primo set con le due contendenti a darsele di santa ragione senza riuscire a scrollarsi di dosso l’avversaria. I positivi ingressi di Nika, Missiroli e Bendoni consentono alle giallorosse di mettere il naso avanti sul 22-21, ma il primo set ball è ancora dell’Imoco. L’ennesima fiammata di Casini annulla prima che un errore e un muro ancora dell’opposto bolognese porti al meritato pareggio.

Nel 3º set Rizzi conferma Bendoni al centro e Missiroli S1, Imoco allunga 7-4 prima e 9-5 poi, ma le leonesse non si domano facilmente e il muro di Marchesano regala il 10 pari. Il secondo strappo però delle padrone di casa è deciso, il break è di 8 punti (22-14). Le ravennati reagiscono dimostrando voglia di restare nel match risalendo fino al -3 (23-20), ma le padrone di casa chiudono il parziale per il 2 a 1.

Quarto parziale che inizia con una perfetta alternanza di punteggio, che vede le squadre avanzare praticamente a braccetto senza mai più di due punti di distanza. Gregoris ferma il gioco sul 18-16 per Olimpia dopo un pesante muro di Marchesano, ma le giallorosse conservano il piccolo vantaggio con cambio palla puntuale e la presenza a muro di Bendoni (3 muri punto per lei assieme ai 4 di Marchesano). Problemi in ricezione per le padrone di casa sulla salto-float di Toppetti e secondo “tempo” della panchina gialloblù sul -3 (18-21). Le giovani di casa trovano il guizzo per il -1, ma le leonesse non mollano un centimetro: Balducci, Bendoni e Casini scavano il solco che porta la contesa al quinto set, degna conclusione di una partita intensa e bellissima.

Anche il tie break inizia con un equilibrio pressoché totale fino al 6 pari, quando due errori gratuiti in campo ravennate (un servizio e un attacco) mandano le giovani di casa al cambio campo sull’8-6. Il vantaggio si dilata fino all’11-6, quando coach Rizzi ferma il gioco per la seconda volta cercando di tirare fuori dalle sue ragazze le ultime energie. E le leonesse rispondono ancora presente con un parziale di 5-1 che le riporta a -1 (12-11). Al termine dell’ennesimo vibrante scambio, la parallela di Balducci della possibile parità si spegne 20 centimetri fuori dal campo: è la fine virtuale del match, che si chiude poco dopo.

Applausi veri e meritati per entrambe le squadre che hanno regalato 2 ore e 34 minuti di vero spettacolo con grandi giocate, pochissimi errori e un livello altissimo.

Il commento

Interrotta quindi la striscia di vittorie dell’Olimpia, ma c’è soddisfazione in casa giallorossa per il tangibile salto di qualità di un gruppo che sta continuando ad entusiasmare.

A fine gara il presidente Giuseppe Poggi esprime soddisfazione: “Se in una giornata dove non siamo state al 100% siamo riuscite ad arrivare ad un soffio dalla vittoria qui, possiamo essere contenti. Non sarà facile per nessuno portare via punti da questo campo con questa squadra davvero talentuosa che questa sera ha difeso tantissimo. Complimenti a loro ma sono felice per noi e per questo gruppo di ragazze dove tutte danno il massimo e mettono in condizione i loro tecnici di fare scelte sapendo di poter contare su tutte sempre”.

Il tabellino

Cortina Express Imoco Volley – Olimpia Teodora Ravenna 3-2 (27-25, 24-26, 25-21, 22-25, 15-11)

Imoco: Orso 18, Genovese 14, Novello 17, Manda 3, Bacchin 11, Arici (L), Moroni 24; Forte 1. N.e.: Adigwe, Fiolo, Pugiotto, Airhienbuwa, Corbanese, Bozza (L). All.: Gregoris. Ass.: Cervesato.

Olimpia Teodora: Franzoso (L), Poggi 5, Marchesano 13, Pirro 10, Fabbri 4, Casini 26, Balducci 9; Toppetti, Bendoni 6, Piraccini, Nika 1, Missiroli 2. N.e.: Gabrielli, Benzoni. All.: Rizzi. Ass.: Falco.