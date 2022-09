Si avvicina il momento del primo test stagionale. Sabato 17 a Reggio Emilia (orario ancora da definire), contro la Conad, la rinnovata Consar Rcm affronterà il primo allenamento congiunto della nuova annata e in vista di questa verifica prosegue il lavoro in palestra del gruppo. Senza Bovolenta e Orioli, impegnati a Cervia nell’ultimo collegiale della nazionale Under 20, prima degli Europei in programma in Italia a partire proprio dal 17, Goi e compagni stanno portando avanti una preparazione che miscela sedute tecniche in palestra ad allenamenti in spiaggia. Si è chiusa, invece, la parte di lavoro in acqua, sviluppatosi nella piscina del Costa Paradiso di Lido Adriano. A gestire questa prima fase di preparazione è il terzo allenatore, Matteo Bologna, assistito da Patrick Bandini, coach delle giovanili, in quanto Marco Bonitta e Francesco Guarnieri stanno concludendo il girone di qualificazione agli Europei 2023 con la nazionale femminile della Slovenia, traguardo peraltro raggiunto con due partite d’anticipo.

“Sta procedendo tutto bene – garantisce il capitano Riccardo Goi, che ha iniziato l’ottava stagione con la maglia di Ravenna – sia sotto il profilo degli allenamenti, incentrati in prevalenza, come è logico che sia in questa fase iniziale, sull’aspetto della preparazione fisica, sia per quanto riguarda la formazione del gruppo, in palestra e fuori. Questo, a mio avviso, è un aspetto importante perché la compattezza e l’unità dovranno essere una delle nostre armi con cui affrontare questa annata”.

Come è noto, nell’organico allestito da Bonitta figurano sei atleti del 2004 e tre del 2001. “Questi ragazzi hanno iniziato nel modo giusto e con l’approccio migliore – assicura Goi – e hanno fatto subito vedere grande entusiasmo e voglia di allenarsi. E poi hanno immediatamente capito cosa serve per rendere al meglio ed essere pronti ad affrontare un campionato che sarà molto difficile”.

La terza settimana di lavoro prosegue oggi pomeriggio con un lavoro fisico e tecnico in spiaggia al Marinamore, domani con due sedute tecniche al Pala Costa e sabato mattina con una seduta di pesi, sempre al Pala Costa.

Riapre la campagna abbonamenti Date le numerose richieste ricevute, la società ha deciso di riaprire la campagna abbonamenti con un limitato numero di tessere a disposizione. Il punto di sottoscrizione degli abbonamenti è fissato, anche questa volta, nella sala stampa del Pala Costa, a partire da lunedì 19 settembre e fino a giovedì 6 ottobre, tutti i pomeriggi da lunedì a giovedì dalle 17 alle 19. Si ricordano le tipologie di abbonamento con i relativi prezzi.

L’abbonamento Vip dà diritto a un posto in tribuna ovest centrale al costo di 240 euro. L’abbonamento in gradinata si suddivide tra Ovest o Est al costo di 160 euro, il Family con 2 abbonamenti da 160 euro e il terzo Under 20 è da 100 euro e il ridotto per Under 20 e Over 65 al costo di 145 euro. Per gli Rvs, i sostenitori organizzati del tifo ravennate, è prevista una formula di accesso alla gradinata al prezzo scontato di 140 euro.