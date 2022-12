Una Consar Rcm opaca, discontinua, poco incisiva in attacco e al servizio cede al Pala Costa davanti a un Delta Group molto solido, protagonista di una partita di grande spessore tecnico, esaltato dalla lucida regia dall’ex Garnica e dagli attacchi dell’opposto Krzysiek (20 punti il suo bottino finale con 2 ace e un muro), ben sorretto da Pierotti e Sette. Ravenna, nonostante un Orioli in bella evidenza (18 punti, con un ace, due muri e un 58% in attacco) interrompe la striscia di 4 vittorie casalinghe consecutive, e resta fuori dai quarti di Coppa Italia, traguardo invece raggiunto dal Porto Viro che ottiene il suo secondo successo in trasferta.

I sestetti Nessuna sorpresa nei due starting six. Bonitta si affida alla diagonale Mancini-Bovolenta, ai centrali Ceban e Comparoni, agli schiacciatori Pinali e Orioli e al libero Goi. Non ci sono Tomassini, in ripresa dall’incidente, e Pol, ceduto a Motta due giorni fa. Battocchio risponde con garnica in regia, Krzysiek opposto, il duo Erati-Barone al centro, Pierotti e Sette in attacco. Russo è il libero.

La cronaca della partita Che sia una serata poco propizia lo si capisce subito dalle prime battute di gara. Con l’ex Erati subito protagonista con due punti (un ace) e un incisivo turno al servizio, Porto Viro scatta subito sullo 0-4. Orioli prova a scuotere la squadra e con due punti di fila la porta sotto (5-7). Un ace di Sette firma il nuovo +4 ospite (8-12). Un doppio muro di Pinali e Comparoni trascina la Consar Rcm (12-13) e un errore avversario scrive la parità a quota 13. Il time-out ospite scuote la squadra che al rientro in campo con un break di 4 punti prende di nuovo il largo (13-17). Goi e compagni non si arrendono, pian piano recuperano e con Pinali arrivano al -1 (22-23). Barone e un errore chiudono i conti.

C’è Arasomwan nel sestetto iniziale ravennate del secondo set, nel quale è ancora la Delta Group a prendere il primo vantaggio importante (4-7) con due punti consecutivi di Krzysiek. Un ace di Sette, toccato dal nastro, vale il +4 ospite (5-9). Ci prova la Consar Rcm ma il Delta risponde colpo su colpo, conquistando continui cambi palla. Il turno in battuta di Monopoli determina il break ravennate che riporta alla parità a quota 16. Si gioca punto a punto, il Delta sale al +2 (22-24). Orioli annulla tre set ball di fila agli ospiti, Arasomwan mura il quarto set ball ma al quinto il Delta si aggiudica il set con l’attacco vincente di Barone.

Ancora una partenza sprint dei veneti nel terzo set (0-3), ma la Consar Rcm reagisce subito e piazza il controbreak (3 pari). Qui la compagine di Battocchio piazza il micidiale parziale di 1-7 che mette all’angolo Goi e compagni. I quali, pur con molta fatica e con poca lucidità, riescono comunque a rosicchiare punti fino ad arrivare al -2 (21-23), con un muro di Pinali. Sembra la svolta del match: è di fatto l’ultimo sussulto. Pierotti e Sette chiudono la pratica e lasciano a secco di punti la Consar Rcm.

Il commento di coach Bonitta “Oggi molte cose non hanno funzionato: siamo stati poco continui in attacco e in battuta, abbiamo commesso molti errori e non siamo riusciti a mettere in pratica alcune situazioni di gioco che avevamo preparato in settimana. Devo dire che Porto Viro ha meritato la vittoria, ha fatto una grande partita e giocato una buona correlazione muro-difesa, noi invece abbiamo disputato la peggior partita di questo girone d’andata che però si chiude con un bilancio molto positivo, perché 18 punti sono un bottino sicuramente buono”.

Il tabellino

Ravenna-Porto Viro 0-3 (22-25, 26-28, 22-25)

CONSAR RCM RAVENNA: Mancini 1, Bovolenta 12, Comparoni 3, Ceban 2, Pinali 4, Orioli 18, Goi (lib.), Monopoli, Orto, Arasomwan 6. Ne: Chiella, Truocchio. All.: Bonitta.

DELTA GROUP PORTO VIRO: Garnica, Krzysiek 20, Erati 6, Barone 8, Pierotti 14, Sette 13, Russo lib.), Zorzi, Vedovotto, Bellei, Sperandio. Ne: Lamprecht (lib.), Maccarone, Iervolino. All.: Battocchio.

ARBITRI: Jacobacci di Pellestrina e Giglio di Trento.

NOTE: Durata set: 27’, 34’, 32’ tot. 93’. Ravenna (2 bv, 9 bs, 9 muri, 8 errori, 44% attacco, 63% ricezione, 25% perf.), Porto Viro (6 bv, 13 bs, 5 muri, 11 errori, 50% attacco, 69% ricezione, 32% perf.). Spettatori: 703.