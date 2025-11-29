La Consar Ravenna si impone anche sul campo della neopromossa Romeo Sorrento, centrando la quinta vittoria consecutiva e mantenendo il primato in classifica in attesa delle partite di domani. Goi e compagni hanno saputo gestire nel migliore dei modi la partita nei momenti chiave, con Zlatanov protagonista e miglior realizzatore del match con 22 punti, con quattro muri, contribuendo in modo decisivo al successo. Sorrento, dopo avere raggiunto l’1-1, non riesce più a reggere il ritmo della partita e di Ravenna, nonostante i 18 punti dell’ex ravennate Pol, e deve porre fine alla sua striscia di vittorie, fermatasi a tre. Prossimo impegno per i ragazzi di coach Valentini: mercoledì 3 dicembre alle 20 al Pala De Andrè contro Brescia, in uno scontro di alta classifica.

La cronaca della partita Parte meglio la formazione di casa, che nel primo set si porta sul 10-7 approfittando di qualche errore di troppo della Consar. Gli ospiti però reagiscono e trovano il pareggio e il vantaggio grazie a un ace di Russo e a due muri consecutivi di Zlatanov (10-11). Il parziale prosegue sul filo dell’equilibrio fino al break ravennate, costruito ancora da Zlatanov, che ferma Baldi a muro, e da una pipe vincente di Valchinov che vale il 16-18. Ravenna mantiene il vantaggio e allunga fino al 19-21 con Zlatanov, e poi archivia il primo set con l’attacco vincente di Dimitrov, che sigla il 21-25 finale. Sugli scudi il reparto schiacciatori ravennate, protagonista con 14 punti complessivi.

Nel secondo set è la Consar a partire forte: gli uomini di coach Valentini scattano sull’1-4, ma Sorrento reagisce subito, rosicchia punti qua e là e trova la parità a quota-9 grazie a un primo tempo vincente di Patriarca. Ravenna trova un nuovo break con l’ace di Russo (9-12) e allunga fino al 10-14 con il muro di Bartolucci. I padroni di casa però non si arrendono e rientrano fino al 18-19, costringendo Valentini al primo time-out del set. Al rientro Bartolucci e Zlatanov segnano i punti del +3 Consar (18-21). Sembra fatta ma il finale del set si infiamma. La Romeo, trascinata da Petkov, trova linfa vitale in due muri consecutivi e si riporta a -1 (21-22), Valchinov reagisce con un pallonetto vincente (21-23) e sigla anche il punto del set point (22-24). La squadra di Esposito si ribella all’esito finale e trova il modo di annullare i due set ball con Iurisci e un muro. Canella mette a terra il 24-25 in primo tempo, ma Baldi risponde dalla seconda linea e annulla ancora (25-25). Sorrento sorpassa con un attacco vincente di Iurisci per il 26-25 e chiude il set approfittando dell’errore in attacco Ravenna: 27-25.

Terzo set, che la Romeo affronta con Iurisci e Fortes nello starting six, in equilibrio fino all’8-8, prima che la Consar piazzi la prima accelerata. Coach Esposito prova a cambiare la diagonale palleggiatore-opposto, ma il neoentrato Brignach viene subito murato da Valchinov per il 10-14. Ravenna continua a condurre con autorevolezza e allunga fino al 15-21 grazie al muro di Dimitrov, che poi firma anche il punto che chiude il parziale sul 18-25. Rilevante il 62% in attacco timbrato da Goi e compagni in questo parziale.

Il quarto set ricalca l’andamento di quello precedente: la Romeo Sorrento resta in scia fino all’8-8, poi la Consar aumenta i giri e prende in mano il gioco. Goi e compagni allungano fino al 9-16, con Bartolucci che firma il punto dopo uno scambio prolungato e spettacolare. Sorrento prova a rientrare accorciando sul 14-18, ma Ravenna mantiene sempre un margine di sicurezza e chiude i conti sul 18-25, complice un’invasione dei padroni di casa sull’attacco di Dimitrov. Per la Consar arriva così la quinta vittoria consecutiva.

Il tabellino

Sorrento-Ravenna 1-3 (21-25, 27-25, 18-25, 18-25)

ROMEO SORRENTO: Tulone, Baldi 12, Patriarca 4, Petkov 7, Pol 18, Parraguirre 9, Russo (lib.), Iurisci 4, Pontecorvo (lib.), Ferrato 1, Fortes 5, Gargiulo, Brignach. Ne: Malavasi. All.: Esposito.

CONSAR RAVENNA: Russo 5, Dimitrov 17, Bartolucci 13, Canella 9, Zlatanov 22, Valchinov 15, Goi (lib.), Gottardo, Ciccolella, Bertoncello. Ne: Iurlaro, Giacomini, Asoli (lib.). All.: Valentini.

ARBITRI: Lentini di Milano e Adamo di Roma.

NOTE: Durata set: 23’, 31’, 28’, 30’, tot. 112’. Sorrento (3 bv, 11 bs, 9 muri, 8 errori, 38% attacco, 48% ricezione), Ravenna (5 bv, 16 bs, 12 muri, 8 errori, 54% attacco, 58% ricezione).