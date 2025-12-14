Volley: Consar Ravenna, pomeriggio perfetto. Ottava vittoria di fila e pass per la Coppa Italia acquisito

La Consar Ravenna continua a macinare vittorie e ad abbattere avversari. Anche lo Sviluppo Sud Catania ha dovuto fare i conti con lo stato di salute fisica e mentale della formazione ravennate che al suo splendido inizio di stagione, nove vittorie in dieci partite, di cui otto consecutive, può aggiungere un primo traguardo: a tre giornate dalla fine dell’andata, la squadra di Valentini è già matematicamente qualificata per la Coppa Italia. E domenica a Prata affronterà la Tinet, seconda in classifica e unica formazione in questo momento in grado di reggere il ritmo e la continuità di Goi e compagni.

Il resoconto della partita Consar con il sestetto tipo, Catania, con Basic e Volpe a referto ma non utilizzabili, si presenta con due cambi in attacco: ci sono Feri, ex di turno premiato dagli Rvs prima del match, e Parolari. E si comincia nel segno del cambio palla e di una Consar che forza subito al servizio, come dimostrano gli ace di Zlatanov, Bartolucci e Dimitrov (due). Sui colpi vincenti dai nove metri del suo opposto, la Consar prende il primo vantaggio di due punti (8-6), che diventano cinque con gli attacchi di Dimitrov e Russo e un errore rossoazzurro (12-7). Insiste la Consar che continua a giocare una buona pallavolo e allunga il suo vantaggio (18-11) mandando al secondo time out Montagnani. Ravenna gestisce il resto del set, che si chiude con il punto di Dimitrov (5 punti e 75% in attacco).

Ed è di Goi e compagni anche il primo scatto del secondo set con il positivo turno al servizio di Bartolucci, condito da un ace (7-3). Il muro di Canella a stoppare la conclusione centrale di Catania e la diagonale vincente di Dimitrov mandano Ravenna a +5 (10-5). Poi si prende la scena Canella, che con tre punti di fila spinge i suoi alla fuga (13-7). Montagnani prova ad attingere dalla sua panchina: prima cambia la diagonale di regia con Pinelli e Gasparini al posto di Cottarelli e Arinze, poi fa entrare Marshall ma la Consar tiene saldo in mano il controllo del match e continua a trovare punti e soluzioni vincenti. E’ un altro ace di Zlatanov, il terzo personale, il settimo di squadra, a siglare il 2-0.

Primo allungo targato Ravenna anche nel terzo set (4-2), ma lo Sviluppo Sud, con Marshall nel sestetto di partenza, ribalta il parziale con due conclusioni vincenti di Arinze, portandosi avanti di 2 (5-7). Reazione immediata di una Consar davvero in grandi condizioni fisiche e tecniche: controbreak di tre punti e nuovo vantaggio romagnolo (8-7). Gli ospiti tengono fino al 10 pari, poi il parziale di 6-0 è la bandiera bianca alzata dagli ospiti e la sentenza del match. Zlatanov timbra il nono ace di squadra per il 18-11 e Dimitrov suggella la sua prova da Mvp mettendo a terra l’ultimo pallone, chiudendo con 17 punti e un 68% in attacco.

Il commento del vicecoach Di Lascio “Sicuramente stiamo bene e questo è dovuto al lavoro che facciamo giorno dopo giorno – riconosce il vicecoach della Consar – riuscendo ad aggiungere sempre qualcosa in più. I ragazzi hanno acquisito consapevolezza e fiducia nei loro mezzi e queste vittorie in serie ne sono la diretta conseguenza. Ci aspettavamo una partita di questo tipo, contro un Catania che sa essere concreto e che sbaglia di solito poco: sapevamo che dovevamo rimanere concentrati e attenti per tutto il match e ci siamo riusciti. E siamo contenti di avere raggiunto il primo obiettivo stagionale: l’accesso alla Coppa Italia, con ben tre giornate d’anticipo. Questo è il premio al grande lavoro dei ragazzi in palestra e di tutto lo staff”.

Il tabellino

Ravenna-Catania 3-0 (25-16, 25-19, 25-19)

CONSAR RAVENNA: Russo 2, Dimitrov 17, Bartolucci 9, Canella 8, Zlatanov 8, Valchinov 10, Goi (lib.), Bertoncello 1. Ne: Gottardo, Iurlaro, Ciccolella, Giacomini, Gabellini (lib.). All.: Valentini.

SVILUPPO SUD CATANIA: Cottarelli 1, Nwachukwu 10, Balestra 2, Gitto 4, Feri 5, Parolari 4, Carbone (lib.), Pinelli, Marshall 3, Caletti (lib.), Torosantucci, Gasparini 3. Ne: Basic, Volpe. All.: Montagnani.

ARBITRI: Stellato di Macerata Campania e Pazzaglini di Roma.

NOTE: Durata set: 21’, 25’, 26’, tot. 72’, Ravenna (9 bv, 14 bs, 8 muri, 8 errori, 53% attacco, 52% ricezione), Catania (2 bv, 10 bs, 5 muri, 10 errori, 36% attacco, 45% ricezione). Spettatori: 1188. Mvp: Dimitrov.