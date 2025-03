Una vittoria per essere matematicamente certa di chiudere entro i primi quattro posti e quindi garantirsi il fattore campo nell’eventuale gara3 dei quarti. Un successo per chiudere a due giornate dalla fine i discorsi salvezza. Consar Ravenna e Campi Reali Cantù inseguono l’identico obiettivo nella sfida di domani che caratterizza la 24esima giornata, 11esima del girone di ritorno del campionato di A2 Credem Banca: si gioca alle 17 al PalaFrancescucci di Casnate con Bernate, “casa” della formazione brianzola.

La formazione ravennate torna con l’organico al completo dopo un periodo caratterizzato da problemi fisici a diversi suoi giocatori: una situazione che ha determinato il rallentamento di queste ultime giornate di campionato, con un bottino di due successi al tie-break e tre sconfitte, dopo la sontuosa marcia di dieci vittorie consecutive. La compagine canturina ha accelerato il suo passo nel girone di ritorno: dopo i 12 punti alla fine dell’andata, ne ha collezionati 15 nel ritorno, con tre gare ancora da giocare, nelle quali sarà arbitro della lotta al vertice: dopo Ravenna, infatti, affronterà Aversa in casa e Brescia in trasferta. “E’ una partita molto importante per entrambe le formazioni – conferma il coach della Consar Antonio Valentini -. Sappiamo bene che ci troveremo di fronte una squadra che lotterà per ottenere quel risultato positivo che vale la salvezza. Analogamente, anche noi sappiamo che uscire vittoriosi da questa sfida vuol dire acquisire altre certezze in vista dei playoff. Di conseguenza la dobbiamo affrontare nella dovuta maniera e con grande attenzione. Abbiamo svolto una buona settimana di lavoro, abbiamo recuperato da influenze e problemi e c’è piena consapevolezza da parte nostra che veniamo da un periodo con qualche problematica, coinciso anche con una serie di sfide contro avversari di assoluto livello. La mia premura è che i ragazzi continuino con lo stesso modo e la stessa intensità, che ci hanno portato a ottenere grandi risultati. La qualità dei giocatori che ho a disposizione, la loro grande volontà di superare questo momento e il livello alto degli allenamenti che sosteniamo ogni giorno mi lasciano tranquillo sul fatto che i ragazzi riprenderanno quel ritmo elevato che ci ha portato in alto e dove siamo ora”.

Nella Consar debutterà Marko Vukasinovic: nella giornata di ieri è, infatti, arrivato l’ok dalla Federazione che consentirà allo schiacciatore montenegrino di iniziare la sua seconda avventura a Ravenna. “E’ tornato da pochi giorni dal Bahrein, ha iniziato ad allenarsi con noi e deve pian piano riabituarsi ai nostri ritmi – osserva il coach – però ha fatto buone sedute di allenamento e fisicamente è a posto. Siamo sicuri che ci darà una grande mano”.

Traguardi personali in vista per tre giocatori della Consar: Tommaso Guzzo è a un punto dai 600 realizzati in carriera, e Andrea Canella è a 11e punti da quota 700 in carriera in tutte le competizioni mentre Riccardo Copelli può raggiungere le 100 battute vincenti in carriera regular season (gliene mancano 3) e i 1200 attacchi vincenti in tutte le competizioni: ne servono 8.

Dirigeranno questa partita Rachela Pristerà di Robassomero (TO), che proprio in questa annata ha superato il traguardo delle cento direzioni in A2, e Stefano Nava di Monza. La partita sarà visibile in diretta su VBTV, la piattaforma streaming di Volleyball World e in differita martedì 4 alle 15 sul canale 78 di Tele Romagna.