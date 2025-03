Volley: Consar Ravenna batte Acicastello 3-0 e vola ai playoff. I festeggiamenti di fine partita

Un altro obiettivo centrato. Dopo avere guadagnato qualche settimana fa la matematica certezza di disputare i playoff, la Consar battendo oggi per 3-0 la Cosedil Acicastello si è garantita la certezza del terzo posto. Domenica prossima, la trasferta di Macerata si incrocerà col match di Brescia per determinare la seconda piazza. Pericolosa al servizio (8 ace complessivi) ed efficace a muro (9 i blocks vincenti) e in ricezione (68% con il ragguardevole 92% di Vukasinovic), la formazione di Valentini non ha avuto difficoltà a domare la resistenza della Cosedil, che ha accusato oltre misura le assenze in contemporanea di Sabbi, Manavinezhad e Argenta, nel terzo set perde anche Lombardo, infortunatosi alla mano destra, e che non ha saputo esprimere la sua migliore pallavolo. Una sconfitta indolore per i siciliani che entrano comunque da settimi negli spareggi post season.

I sestetti Nello starting six della Consar debutta Vukasinovic in coppia con Tallone in attacco. Al centro Grottoli rileva Copelli e affianca Canella. Russo in regia, Guzzo opposto e Goi libero completano la formazione giallorossa. La Cosedil deve fare a meno di Sabbi, Manavinezhad e Argenta. Coach Montagnani vara un sestetto con Saitta in regia, Lucconi opposto, i centrali Volpe e Bartolucci, e gli schiacciatori Basic e Rottman. Lombardo è il libero.

La cronaca della partita Primo set senza storia. La partenza a tutta velocità della Consar che infila subito un parziale di 3-0, orienta l’andamento di questa frazione. Un nuovo break di cinque punti, propiziato dai punti di Canella e Guzzo, manda in fuga Ravenna (12-4) con una Cosedil che non riesce a trovare modo di opporsi e che patisce soprattutto il servizio dei padroni di casa (4 ace nel set) e il muro sempre ben piazzato (5 blocks vincenti). Consar spumeggiante e dilagante e primo set in cassaforte.

Non si fa attendere la reazione dei siciliani, che partono più determinati e convinti nel secondo set e prendono due lunghezze di vantaggio, neutralizzate da Guzzo e Tallone per il 5 pari. Un ace di Guzzo vale il +2 per la squadra di Valentini (12-10), ed è pronta la compagine di Montagnani a reagire evitando la fuga dei padroni di casa per la nuova parità a quota 13. Si gioca punto a punto, con una Cosedil che ha alzato il suo livello di gioco e una Consar pienamente dentro la partita ma più fallosa al servizio (7 errori dai nove metri). Ma proprio con la battuta prima Canella (ace) e poi Russo, con un servizio che mette in difficoltà la ricezione etnea, creano i presupposti per spostare dalla parte di Ravenna il piatto del set, chiuso da un muro di Tallone (25-22).

Inizio punto a punto nel terzo set: un andamento che si prolunga fino al 6 pari. Poi la Cosedil con Bartolucci e sfruttando un errore ravennate, allunga a +2 (6-8) ma qui poi deraglia subendo un clamoroso break di 9 punti a zero, che sposta l’equilibrio indirizzando set e partita. Nel frattempo si fa male alla mano destra Lombardo: la sua gara finisce qui. Indossa la maglia di libero Orto. Entra anche Bernardis in un turno di battuta che permette ai siciliani di risalire la corrente (17-14). La Consar, però, non concede più spazi e con gli ultimi attacchi positivi di Guzzo e Tallone va a prendersi la 19esima vittoria stagionale, l’ottava per 3-0.

Le dichiarazioni di coach Valentini “Sono molto contento del gioco espresso dai ragazzi oggi quest’oggi. Forse nel secondo set abbiamo commesso qualche errore di troppo in battuta ma direi che la partita mi soddisfa molto. La Cosedil si è presentata qui con qualche defezione importante ma ha comunque messo in campo un sestetto competitivo ed esperto, e i ragazzi sono stati bravi a interpretare al meglio questa sfida. Soddisfatto dell’approccio, di come abbiamo sviluppato alcune situazioni di gioco e della continuità mostrata per tutto il match”.

Il tabellino

Ravenna-Acicastello 3-0 (25-10, 25-22, 25-20)

CONSAR RAVENNA: Russo 4, Guzzo 18, Grottoli 3, Canella 8, Tallone 14, Vukasinovic 5, Goi (lib.), Copelli, Zlatanov, Bertoncello. Ne: Selleri, Feri, Pascucci (lib.). All.: Valentini.

COSEDIL ACICASTELLO: Saitta 2, Lucconi 9, Bartolucci 5, Volpe 5, Rottman 6, Basic 6, Lombardo (lib.), Orto, Bartolini, Bernardis. Ne: Bossi. All.: Montagnani.

ARBITRI: Merli di Terni e Marconi di Pavia.

NOTE: Durata set: 20’, 29’, 28’, tot. 77’. Ravenna (8 bv, 12 bs, 9 muri, 7 errori, 53% attacco, 68% ricezione), Acicastello (1 bv, 16 bs, 5 muri, 7 errori, 39% attacco, 44% ricezione). Spettatori: 810. Mvp: Canella.