Dal vertice alla coda. La seconda trasferta consecutiva in campionato proietta la Consar Ravenna in un contesto ben diverso da quello di domenica scorsa. Dopo aver vinto 3-0 in casa della capolista Virtus Aversa, un 3-0 esaltato anche dalla prestazione top dell’intero turno a muro con 14 muri vincenti, ora la squadra di Valentini è attesa al PalaFrancescucci di Casnate con Bernate dove, nel match che avrà inizio alle 19, affronterà la Campi Reali Cantù, ultima in classifica con un solo punto all’attivo. Si affrontano due tra i roster più giovani della A2. La Consar ha 11 atleti su 14 nati dal 2000 in poi, Cantù risponde con 9 esponenti della cosiddetta generazione Z sui 13 complessivi. I più anziani sono il libero e bandiera del club Luca Butti, 14 campionati di serie A2 e due di B, tutti giocati con la maglia di Cantù, e il centrale Nicola Candeli, unico ex di questa gara in virtù della sua annata a Ravenna in SuperLega nel 2021/22. E giovanissimo è anche l’allenatore, Alessio Zingoni, 30 anni, alla quinta stagione a Cantù ma alla prima con l’incarico di head coach.

E a proposito di giovani, uno degli aspetti di interesse di questa gara è la sfida in attacco tra l’opposto canturino Gaetano Penna, classe 2004, e lo schiacciatore ravennate Manuel Zlatanov, classe 2008, rispettivamente secondo e sesto nella classifica individuale con 79 e 72 punti messi a segno.

“Veniamo da due risultati importanti, due vittorie di grande valore ma non abbassiamo assolutamente la guardia – sottolinea il coach della Consar Antonio Valentini – anzi. Adesso andiamo ad incontrare avversari che giocano per conquistare punti importanti per i loro obiettivi di permanenza in categoria, a iniziare da Cantù, squadra molto giovane ma con valori interessanti. Noi abbiamo iniziato bene la stagione, stiamo crescendo e dobbiamo continuare su questa strada senza pensare che ci possano essere partite più facili delle altre. Cantù è ultima ma, per quello che abbiamo visto analizzando i video delle sue partite, per le situazioni di gioco che ha espresso e messo in campo merita più della sua attuale classifica. Quindi dovremo prestare grande attenzione sia nell’approccio alla partita che nel suo sviluppo sul campo. In settimana abbiamo svolto un lavoro specifico proprio per arrivare preparati anche mentalmente a questa sfida”.

E se i brianzoli cercano un risultato positivo per non correre il rischio di rimanere staccati dai vagoni di coda, Goi e compagni cercano di andare a punti per la quinta gara di fila per rimanere agganciati alle zone alte della classifica, nella quale ora condividono il secondo posto con Aversa, Prata e Pineto a quota 9, dietro alla leader Brescia, sola in vetta con 11 punti e unica imbattuta. “Il dopo Aversa? Come sempre, come facciamo ogni volta dopo ogni gara, l’abbiamo analizzata. Sono soddisfatto – ammette il coach della Consar – perché tante situazioni e soluzioni di gioco hanno funzionato bene e anche la gestione della gara è stata ottimale, però il fatto di avere battuto la capolista in casa sua non ci deve far rilassare. Ci siamo subito messi a lavorare in palestra per arrivare preparati alla sfida di domenica contro Cantù. Vogliamo fare un altro passo avanti nel nostro percorso di crescita”.

Gli arbitri e la diretta. Coppia lombarda per questa partita in terra brianzola. Il primo arbitro sarà Barbara Manzoni di Lecco, il secondo Michele Marconi di Pavia. La gara potrà essere seguita in diretta streaming gratuita su DAZN e in replica martedì 18 novembre alle 15 sul canale 78 di TeleRomagna.