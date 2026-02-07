Archiviata la semifinale di Coppa Italia, dove Pineto l’ha costretta a fermarsi nonostante la bella partita giocata, la Consar Ravenna torna a calarsi nel clima del campionato: una volata di nove giornate per arrivare nelle migliori condizioni possibili ai playoff. “Siamo nell’elite della A2 – ricorda con orgoglio il vice coach della Consar Saverio Di Lascio – e cercheremo di restarci. La classifica di oggi è il miglior riconoscimento al lavoro che è stato fatto e alla crescita dei nostri ragazzi, che nelle ultime partite hanno anche ritrovato l’alto livello di gioco del girone d’andata. Continuiamo a lavorare in palestra con grande entusiasmo e convinzione per provare a prendere quanti più punti possibili”.

Goi e compagni, secondi in classifica a quota 35, insieme a Pineto attendono domani al Pala De Andrè (si gioca alle 18, con diretta gratuita su DAZN e differita alle 15 di martedì 10 sul canale 78 di TeleRomagna) l’arrivo della Campi Reali Cantù, ultima con 10 punti ma tutt’altro che remissiva e rassegnata, come dimostrano la vittoria 3-2 in rimonta su Siena ma anche gli scalpi di Prata e Brescia presi alla fine del girone d’andata. “Non facciamoci ingannare dalla classifica – ammonisce Di Lascio – perché Cantù sta giocando una buona pallavolo, ha individualità di valore e sa fare un gioco veloce, soprattutto al centro. Poi contro Siena ha modificato il suo assetto tattico e invertito una rotazione, a conferma che stanno cercando tutte le strade per ridurre il distacco dalle dirette rivali. Da parte nostra dovremo mettere in campo grande attenzione e una pallavolo di qualità”.

Ravenna-Cantù è anche la sfida tra due delle squadre con il roster più giovane della A2. Entrambe le squadre hanno solo quattro giocatori nati prima del 2000. “Ben vengano società che fanno giocare i giovani, e soprattutto italiani, aiutandoli a crescere e a valorizzarsi – osserva Di Lascio -. Ci sono tanti ragazzi di talento che hanno bisogno di giocare e maturare ed è fondamentale che ci siano squadre come la nostra che hanno fatto della valorizzazione dei giovani la loro principale filosofia. E credo che anche questo aspetto darà valore alla partita che andremo a giocare”.

Record e numeri Per quanto riguarda i numeri, Valchinov è a un punto dai 200 messi a segno in questa regular season, Canella è a tre attacchi vincenti dai 500 in tutte le competizioni in A2 e Dimitrov cerca i 10 punti per arrivare a quota 300 stagionali. Rilevante traguardo, sulla sponda opposta, per Maletto a cui mancano sei punti per toccare quota mille in regular season in carriera. E c’è un traguardo significativo anche per coach Valentini che domani collezionerà la 50esima panchina da primo allenatore con Ravenna in tutte le competizioni.

Gli arbitri Sono stati designati per questo match valido per la 18esima giornata del campionato di A2 Credem Banca Roberto Russo di Savona, alla 14esima presenza in A2, e Michele Marotta di Prato, giunto alla 111esima direzione.