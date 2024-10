Sola in testa. Ravenna riassapora il dolce gusto di un primato in solitaria, come non accadeva dal vittorioso campionato di A2 dell’annata 2010/2011. Nel posticipo della terza giornata, la Consar timbra il terzo successo per 3-0, terzo successo in altrettante partite (l’ultima volta nel 2014/15), con cui si insedia in vetta alla A2, battendo un’Emma Villas Siena che ha pagato un dazio pesantissimo all’assenza per infortunio del suo totem Nelli, non trovando anche in un sestetto iniziale diverso rispetto alle prime due gare soluzioni tecniche e tattiche per evitare il ko. Tanto Ravenna in una serata in cui Goi (premiato come mvp) e compagni sfoggiano una prestazione di grande livello: nella correlazione muro-difesa, in ricezione (63% il significativo totale) e nella continuità di gioco, dove tutti danno il loro contributo.

I sestetti Confermatissimo lo starting six di Ravenna. Valentini schiera la diagonale Russo-Guzzo, al centro Canella e Copelli e in attacco Tallone ed Ekstrand, con Goi libero. Graziosi perde alla vigilia Nelli, per un risentimento muscolare e mischia le carte del suo sestetto, affidandosi a Alpini come opposto, a Ceban al centro in coppia con Trillini e a Randazzo in attacco insieme a Cattaneo. Nevot in regia e Bonami libero completano la formazione. Tutti i tre ex del match (Tallone, Copelli e Ceban) sono dunque in campo.

La cronaca della partita Si comincia con un cambio palla continuo e con errori in battuta da una parte e dall’altra (3 a testa su otto punti complessivi). Due ace di Guzzo, il primo dei quali confermato dal videocheck e un tocco a rete di Siena propiziano il primo scatto del set a favore della Consar e il primo time out di Graziosi (13-10). Al termine di una bella azione Canella dal centro mette a terra il pallone del +4 (16-12) e l’altro ex Siena Tallone alza il muro ed è +5 (17-12). Ravenna è in fiducia, Siena fatica e sbaglia qualche pallone di troppo e il set finisce nelle mani della Consar, dominatrice anche a muro (5-1 il dato).

Ravenna scatenata all’inizio del secondo set: Goi e compagni piazzano un clamoroso parziale di 8-0 su un’Emma Villas frastornata, insicura e incapace di trovare il suo gioco. La Consar continua a colpire, Ekstrand timbra il +9 (10-1). Gli ospiti provano a scuotersi, conquistando tre punti di fila, ma Ravenna chiude ogni varco ad una possibile rimonta continuando a brillare in attacco, a muro e in difesa. Trillini, con quello che sarà il primo e unico ace del match, prova a riaccendere i suoi (21-16), ma Copelli spegne ogni velleità ospite e con un altro errore al servizio i toscani consegnano anche il secondo set alla Consar.

Ravenna prova a scappare anche nel terzo set (2-0) ma questa volta la squadra di Graziosi, ripartita con Rossi e Araujo al posto di Ceban e Alpini, è reattiva, recupera e pareggia subito i conti. Un parziale di tre punti riporta in quota la Consar (5-2) e ancora Siena ha la forza per ricucire il divario (6-5), ma sul terzo scatto romagnolo (11-5), con due poderosi ace di Ekstrand, sembra finita per Siena. Goi e compagni hanno però un calo di tensione e l’Emma Villas vede uno spiraglio per riaprire il set: rosicchia punti e si porta a -2 (15-13), vantaggio che Ravenna difende con sicurezza e incrementa nel finale, con gli ultimi punti di Guzzo e Copelli, griffando il terzo 3-0 consecutivo e il primato solitario, con cui si presenterà domenica 27 a Prata di Pordenone contro la Tinet.

Le dichiarazioni di coach Valentini: “Il primato in solitaria è una bella sensazione, ce lo godiamo. Avere incontrato Siena senza Nelli, che è un giocatore importante, ci ha sicuramente dato un vantaggio ma il resto del sestetto era comunque molto competitivo. Alcune situazioni vanno ancora migliorate ma questa sera abbiamo fatto una buona partita in ricezione, dove abbiamo fatto solo due errori, e mi è piaciuto molto la correlazione muro-difesa e la gestione delle situazioni di cambio palla. Sono soddisfatto e dobbiamo continuare così”.

Il tabellino

Ravenna-Siena 3-0 (25-19, 25-18, 25-21)

CONSAR RAVENNA: Russo 2, Guzzo 11, Canella 9, Copelli 7, Ekstrand 9, Tallone 8, Goi (lib.), Zlatanov, Feri 1, Grottoli. Ne: Selleri, Bertoncello. All.: Valentini.

EMMA VILLAS SIENA: Nevot 1, Alpini 3, Ceban, Trillini 6, Randazzo 9, Cattaneo 9, Bonami (lib.), Coser (lib.), Melato, Araujo 3, Rossi 1. Ne: Nelli, Pellegrini. All.: Graziosi.

ARBITRI: Cruccolini di Perugia e Marotta di Prato.

NOTE: Durata set: 27’, 29’, 30’, tot 86’. Ravenna (5 bv, 19 bs, 8 muri, 7 errori, 41% attacco, 63% ricezione), Siena (1 bv, 18 bs, 4 muri, 10 errori, 30% attacco, 47% ricezione). Spettatori. 627. Mvp:. Goi.