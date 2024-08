La Consar Ravenna ha chiuso la prima settimana di lavoro dopo il raduno avvenuto lunedì 19 agosto. Una settimana che si è svolta senza problemi e nel pieno rispetto del programma di lavoro stilato dallo staff tecnico, come conferma coach Antonio Valentini. “Abbiamo dato priorità al lavoro fisico e alla tecnica lavorando molto sui contatti con la palla. Dalla prossima settimana inizieremo a saltare mantenendo comunque il lavoro anche in piscina e sulla sabbia. Sono soddisfatto: i ragazzi hanno avuto un buon atteggiamento e hanno lavorato con la giusta predisposizione e soprattutto, nonostante la lunga inattività dalla fine dello scorso campionato, si sono presentati tutti in buone condizioni accogliendo quelle che erano le nostre richieste con grande senso di responsabilità. Ora bisogna continuare ad andare avanti nel nostro programma di lavoro, di sviluppo sia fisico che tecnico”.

La preparazione è iniziata senza tre giocatori, al momento impegnati con le loro nazionali. Lo schiacciatore Hampus Ekstrand sta affrontando con la sua Svezia il girone di qualificazione agli Europei del 2026: dopo la sconfitta interna per 2-3 contro la Svizzera, la nazionale scandinava è impegnata mercoledì 28 agosto a Guadalajara contro la Spagna. Da definire le date delle gare di ritorno.

Il palleggiatore Giacomo Selleri è con il gruppo dell’Under 20 che lunedì 26 agosto inizierà ad Arta, in Grecia, i campionati Europei. Il gruppo azzurro affronterà in ordine Israele, Spagna, Slovenia, Bulgaria, Repubblica Ceca, Scozia e Grecia. In caso di passaggio del turno si trasferirà a Vrnjacka Banja, in Serbia, dove si gioca l’altra poule di qualificazione e dove il 6 e 7 settembre sono previste semifinali e finali.

Manuel Zlatanov inizia oggi, invece, il mondiale Under 17 a Sofia, in Bulgaria. L’Italia di coach Luca Leoni, della quale fa parte anche il viceallenatore della Consar Saverio Di Lascio qui in veste di scoutman, debutta contro Cuba poi affronterà nel girone di qualificazione Porto Rico (25 agosto, ore 19) e Argentina il 26 agosto, sempre alle ore 19 italiane. Gli ottavi di finale sono previsti per il 27 agosto, i quarti di finale giovedì 29. Le semifinali si terranno il giorno successivo, mentre le finali per le medaglie avranno luogo il 31 agosto.

Intanto è stato definito il calendario completo degli allenamenti congiunti in preparazione al campionato. Oltre alla doppia sfida con Porto Viro (il 14 settembre in Veneto e il 21 al Pala Costa), Goi e compagni affronteranno anche i test contro la Virtus Fano al Pala Costa il 18, contro la Consoli Sferc Brescia, a Carpi, il 25 settembre per chiudere il 28 settembre a Siena, contro l’Emma Villas, in quella che sarà la prova generale di campionato, che prenderà il via domenica 6 ottobre con il match interno contro la neopromossa Fano degli ex Mengozzi e Coscione.